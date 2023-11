MotoGP Qatar 2023, prequalifiche: Fernandez un fulmine con l'Aprilia! Martin e Bagnaia in Q2

Le bandiere gialle provocate da Augusto Fernandez e Jack Miller nel finale hanno movimentato il finale delle ''practice'' del Gran Premio del Qatar, le prequalifiche che hanno avanzato dieci piloti direttamente alla Q2 di domani, il segmento decisivo delle qualifiche. I due contendenti all'iride, Jorge Martin e Francesco Bagnaia saranno entrambi della partita, avendo staccato rispettivamente il 7° e l'8° tempo, ma entrambi non sono apparsi estremamente a proprio agio in sella alla Ducati quest'oggi, anzi. Sia Pecco che Jorge hanno lavorato sul passo gara, provando diverse soluzioni di gomme, ma nessuno ha trovato la quadra. Il time attack, poi, è entrato, ma la Desmosedici GP23 è apparsa essere più in difficoltà rispetto ad altre piste. A giovarne sono stati i piloti dell'Aprilia, che si sono piazzati in massa in top 5. Il più veloce è stato a sorpresa Raul Fernandez, che nelle FP1 ha seguito a lungo Bagnaia prima di piazzare nelle FP2 l'1:52.835 con cui si è messo dietro tutti, a meno di un decimo dal record della pista.

TANTI BIG ESCLUSI Più veloce di Fernandez era stato il compagno di marca Maverick Vinales, che era sceso sul piede dell'1.52''6 prima di vedersi togliere il tempo - lui come tanti altri tra cui Bagnaia, Martin, Bastianini e Marquez - a causa delle bandiere gialle. L'iberico si è dovuto accontentare del terzo tempo, comunque buono per qualificarsi, dietro a un ottimo Fabio Di Giannantonio, secondo e migliore dei ducatisti. Quarto tempo per la KTM di Brad Binder e quinto per l'Aprilia di Aleix Espargaro. Si qualificano alla Q2 anche Luca Marini (Ducati), sesto, Augusto Fernandez (KTM), nono e Marc Marquez (Honda), decimo e grato a Bagnaia per avergli offerto la scia (come se avesse avuto alternative) nei due time attack. Restano beffati Jack Miller (caduto due volte con la sua KTM), il protagonista di Sepang Alex Marquez (Ducati) e un ottimo Franco Morbidelli, migliore delle Yamaha. L'elenco dei top rider delusi è lungo e comincia con Marco Bezzecchi e Johann Zarco, 15° e 16°, prosegue con Joan Mir ed Enea Bastianini (aveva il tempo buono ma se l'è visto cancellare), e termina con Fabio Quartararo, solo 21°.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/11/2023