MotoGP Qatar 2023, Martin domina la sprint e dimezza lo svantaggio da Bagnaia!

Jorge Martin si gioca meglio che può le sue chance nella gara sprint del Gran Premio del Qatar e riesce a dimezzare il divario da Francesco Bagnaia e a portare la corsa per il titolo a Valencia. Sono ora solo sette i punti a vantaggio dell'italiano, che non potrà più conquistare il titolo domani neanche con un +25 teorico. La gara di oggi ha visto Martin partire bene, scivolare poi in quinta posizione e recuperare con decisione passando prestoMarquez, sportellando Bagnaia, e prendendosi poi la posizione su Alex Marquez e Marini. Da lì in poi, il solo Di Giannantonio, anche lui in rimonta dopo una partenza perfettibile, è riuscito a stargli dietro, riuscendo persino a insidiarlo. All'ultimo giro, però, Martin non ha lasciato alcuna possibilità a Diggia di inserirsi ed ha conquistato la sua ottava sprint dell'anno. Sul podio i due italiani Di Giannantonio e Marini, poi Alex Marquez, neanche mai attaccato da uno spento Bagnaia, che ha dovuto più tenere a bada il pimpante Vinales. A punti sono finiti anche Binder, Quartararo e Augusto Fernandez, mentre al via un incidente ha messo fuori gioco Aleix Espargaro, Bastianini e Oliveira, con Morbidelli fortemente penalizzato dall'incidente. Buona gara all'inizio per Marc Marquez, che è poi calato ed è finito 11°. 13° un anonimo Bezzecchi.

SUBITO BATTAGLIA, DISASTRO OLIVEIRA! Allo spegnimento dei semafori scatta molto bene Luca Marini dalla prima posizione seguito da Alex Marquez e Jorge Martin, che però va largo in corso di giro e fa passare Francesco Bagnaia e Marc Marquez. Nel secondo settore una toccata di Miguel Oliveira innesca una carambola che fa cadere Aleix Espargaro e che penalizza Enea Bastianini e Franco Morbidelli. Al termine del primo giro Marini e Alex Marquez restano davanti, mentre dietro a Bagnaia spunta nuovamente Martin, che passa Marc Marquez sul rettilineo, dove si infila anche Diggia, che era scivolato indietro. Nel corso del secondo giro Martin rompe gli indugi e attacca Bagnaia, i due si toccano e l'italiano deve mollare il gas, rendendosi facile preda anche di Diggia. Sul traguardo transita quinto il campione del mondo, braccato anche da Marquez e Binder, mentre Martin balza subito sui primi due, che nel frattempo, si sono scambiati brevemente di posizione.

SHOW DUCATI Comincia il terzo giro e Binder entra deciso su Marco Marquez mandandolo largo e facendolo infilare anche da Vinales e Zarco, i lsudafricano si è però lievemente staccato da Bagnaia che può respirare un po' e badare a non far fuggire i quattro davanti a sé, in attesa della seconda parte di gara dove notoriamente l'italiano è più consistente. All'inizio del quarto giro i primi quattro sono compatti con Diggia che torna vicino a Martin e Bagnaia che resta staccato di un paio di centesimi. All'inizio del quinto giro Alex Marquez prova ad attaccare Marini ma finisce per essere passato poche curve dopo anche da Martin che balza in seconda posizione. Anche Di Giannantonio passa il compagno Marquez che però gliela renda alla curva dopo, proprio mentre Martin passa Marini e si mette in testa alla classifica . Dietro Bagnaia è sempre quinto ma non staccato, e comincia a risalire sui due del team Gresini che lo precedono. In sesta posizione sale intanto Vinales, il primo senza Ducati, che non è lontano da Bagnaia, e si mette dietro Binder. Di Giannantonio torna quarto e stavolta tocca a Bagnaia attaccare Alex Marquez. Lo spagnolo rallenta un po' l'italiano nel misto, e fa prima Di Giannantonio a passare Marini, provando a non far scappare Martin.

MARTIN VINCE! Comincia il settimo giro, Martin ha mezzo secondo su Di Giannantonio e Marini, i quali a loro volta hanno un altro mezzo secondo su Alex Marquez e su un Bagnaia che non riesce a passare lo spagnolo, anzi, si stacca leggemente dall'iberico e deve guardarsi le spalle con un Vinales minaccioso. Di Giannantonio intanto prova a rimontare su Martin, ma il divario tra i due resta più o meno simile. NOn sembra invece poter compiere la solita progressione Bagnaia, che si ritrova a 7 decimi da Marquez Jr e Vinales lo sente veramente vicino. Comincia il terz'ultimo giro e Diggia è molto vicino a Martin ma non abbastanza da poterlo attaccare. Marini, Alex Marquez e Bagnaia sono più distanziati invece dietro di loro, con questa classifica Martin recupererebbe 7 punti a Bagnaia in un sol colpo. Non cambia nulla nel corso del terz'ultimo giro e comincia il penultimo. Diggia si avvicina molto a Martin ma si sta giocando tutto e non mollerà, i due cominciano appaiati l'ultimo giro. Lo spagnolo è precisissimo e non lascia nesssun varco a Di Giannantonio il quale si stacca di qualche metro. E così finisce! Martin vince e dimezza lo svantaggio su Bagnaia, soltanto quinto. Sul podio con lui Di Giannantonio e Marini, poi Alex Marquez. A punti anche Vinales, Binder, Qaurtararo e Augusto Fernandez.

Pubblicato da Simone Valtieri, 18/11/2023