MotoGP Valencia 2023, gli orari TV su Sky, Tv8 e NOW

La MotoGP torna in Europa per l'epilogo iridato, il Gran Premio della Comunità Valenciana: gli orari per seguire in tv e streaming la gara di Cheste

EPILOGO IRIDATO IN TV Il mondiale approda a Valencia, dove tante pagine della storia sono state scritte e tante ancora se ne scriveranno, e tocca a Pecco Bagnaia e Jorge Martin occuparsi della prossima. I due piloti della Ducati sono separati sono separati in classifica da 21 punti a vantaggio dell'italiano, ma tutto è ancora da scrivere, visto che sono 37 quelli in palio nell'ultimo round tra gara sprint e gara lunga. Per non perdervi neanche un minuto di quello che accadrà nell'ultimo weekend dell'anno di MotoGP, Moto2 e Moto3 (dove si gioca il titolo tra Tizio e Caio), trovate qui sotto tutti gli orari per seguire le due ruote, dalle libere del venerdì alle gare domenicali! L'appuntamento iberico sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD, in streaming su NOW, e in chiaro in differita anche sul digitale terrestre su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA E IN DIFFERITA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD, DAZN e TV8

Venerdì 24 novembre

09.00 - Prove Libere 1 - Moto3 (SKY, NOW)

09.50 - Prove Libere 1 - Moto2 (SKY, NOW)

10.45 - PROVE LIBERE 1 - MOTOGP (SKY, NOW)

13.15 - Prove Libere 2 - Moto3 (SKY, NOW)

14.05 - Prove Libere 2 - Moto2 (SKY, NOW)

15.00 - PREQUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW)

Sabato 25 novembre

08.40 - Prove Libere 3 - Moto3 (SKY, NOW)

09.25 - Prove Libere 3 - Moto2 (SKY, NOW)

10.10 - PROVE LIBERE 2 - MOTOGP (SKY, NOW)

10.50 - QUALIFICHE - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

12.50 - Qualifiche - Moto3 (SKY, NOW)

13.45 - Qualifiche - Moto2 (SKY, NOW)

15.00 - SPRINT - MOTOGP (SKY, NOW, TV8)

Domenica 26 novembre

10.40 - WARM UP - MOTOGP (SKY, NOW)

12.00 - GARA - MOTO3 (SKY, NOW, differita su TV8 alle ??.??)

13.15 - GARA - MOTO2 (SKY, NOW, differita su TV8 alle ??.??)

15.00 - GARA - MOTOGP (SKY, NOW, differita su TV8 alle ??.??)

Formula E 2023: Vista aerea del Circuito Ricardo Tormo di Valencia | Foto: Twitter @Maserati_FE

VEDI ANCHE

TUTTO SUL GP DELLA COMUNITÀ VALENCIANA 2023

La costruzione del circuito Ricardo Tormo di Cheste (Valencia) è stata ultimata nel 1999, con la pista spagnola subito protagonista nel Motomondiale. La gara si corre su un traccciato di 4 km che gira in senso antiorario, con 9 curve a sinstra e 5 a destra. La retta più lunga misura 876 metri per una larghezza di carreggiata di 12 metri. Il record della pista appartiene a Jorge Lorenzo, che nel 2016 con la Yamaha ha fermato i cronometri in qualifica sull'1'29''401. Il record in gara appartiene invece a ''Pecco'' Bagnaia, che nel vincere il Gran Premio del 2021 ha stabilito il primato in 1'31''042! Anche il record di velocità di punta è stato migliorato nel 2022 ma da Johann Zarco che con la Ducati ha toccato la velocità di 337,0 kmh, eguagliando il primato già di Andrea Dovizioso dal 2020 sulla stessa moto.

Temperature fresche ma cielo sereno, è questo il copione che dovrebbe interessare l'ultimo weekend dell'anno del Motomondiale. Non è prevista neanche una goccia di pioggia a Cheste, vicino a Valencia: di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 24 novembre: temperature: max 19°, min 6°; soleggiato , precipitazioni 0%, umidità 35%, vento 11 km/h.

Sabato 26 novembre: temperature: max 21°, min 6°; soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 39%, vento 11 km/h.

Domenica 27 novembre: temperature: max 19°, min 6°; per lo soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 49%, vento 11 km/h

Le previsioni saranno più accurate nei giorni immediatamente precedenti il weekend.

Pubblicato da Simone Valtieri, 20/11/2023