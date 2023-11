Francesco Bagnaia è campione a Valencia se...

Tutte le combinazioni per far sì che Francesco Bagnaia diventi un due volte campione del mondo già sabato prossimo a Valencia nella gara sprint

Barry Sheene, Umberto Masetti, Freddie Spencer, Phil Read, Casey Stoner. Questi sono i piloti che hanno vinto due titoli nella classe regina del motomondiale, nomi che fanno venire i brividi solo a pronunciarli, e Francesco Bagnaia è a tanto così (avvicinate pollice e indice e lasciate al massimo un paio di centimetri tra le due dita...) dall'entrare a far parte del loro club. Cosa gli manca? Un'ultima dose di costanza, tanta concentrazione e soprattutto punti, per l'esattezza 4 in più di Jorge Martin nella gara del sabato, nel caso in cui Pecco volesse chiudere la questione con un giorno d'anticipo, senza trascinarla nella sempre imprevedibile gara finale di domenica (che tanto è costata in passato, per esempio, a Valentino Rossi). Il vantaggio è ampio (21 punti) ma non del tutto rassicurante visto che, se andiamo a vedere la stagione corrente, è accaduto già in due occasioni che Martin sia riuscito a fare 21 punti più di Pecco: a Le Mans (+25), a Greater Noida (+23).

MotoGP 2023, Francesco Bagnaia vs Jorge Martin (Ducati)

IPOTESI COMPLICATA Di seguito, tutte le combinazioni affinché la pratica iridata si chiuda sabato prossimo nella sprint di Valencia. Un'ipotesi plausibile ma, anche in questo caso, non proprio semplice, visto che nelle precedenti 18 gare sprint (in Australia non si corse a causa del maltempo), Pecco ha preceduto Jorge in sole 8 occasioni su 10, e che questo si è verificato l'ultima volta più di due mesi fa, nel sabato della fatidica Barcellona.

Francesco Bagnaia è campione dopo la sprint di sabato se...

Jorge Martin tiene il titolo aperto fino a domenica se...

Vince, con qualsiasi piazzamento di Bagnaia

Arriva 2°, con qualsiasi piazzamento di Bagnaia

Arriva 3° o 4° e Bagnaia non fa meglio che 2°

Arriva 5° o 6° e Bagnaia non fa meglio che 3°

Arriva 7° e Bagnaia non fa meglio che 4°

Arriva 8° e Bagnaia non fa meglio che 5°

Arriva 9° e Bagnaia non fa meglio che 6°

Se Bagnaia non fa punti

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/11/2023