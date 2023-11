Con l'assenza di Oliveira a Valencia la MotoGP stabilisce un nuovo record

Oliviera ha annunciato la sua assenza per infortunio alla tappa di Valencia e potrebbe non essere il solo a dare forfait, ma d'altra parte quest'anno...

Nel weekend, il mondiale della classe MotoGP troverà il suo epilogo a Valencia con il Gran Premio della Comunità Valenciana. L'introduzione delle gare sprint ha raddoppiato il programma, portato da 25 a 37 i punti che si assegnano nel corso del fine settimana, ma - soprattutto - ha aumentato gli infortuni. Con la comunicazione ufficiale da parte di Miguel Oliviera della sua assenza all'ultima gara dopo l'incidente al primo giro della gara sprint del Qatar, alla quale si aggiungerà con ogni probabilità anche quella di Aleix Espargaro, coinvolto con il portoghese nella caduta di Lusail, il campionato motoristico per eccellenza stabilità un nuovo primato: per tutte e 20 le tappe non si è mai vista la griglia completa dei 22 piloti ufficialmente iscritti alla stagione.

Nel Gran Premio del Portogallo che ha inaugurato la stagione, si infortunarono Enea Bastianini e Pol Espargaro, ed entrambi hanno saltato i primi cinque GP (lo spagnolo i primi otto!). Altri forfait in quelle prime cinque gare sono arrivati da Marc Marquez, Joan Mir, Raul Fernandez e dallo stesso Miguel Oliveira. Poi è stata la volta di Alex Rins, fuori da Italia a Giappone per infortunio, mentre durante l'estate hanno saltato gare anche Alex Marquez, Luca Marini e, di nuovo, Bastianini. Vale, per le statistiche, anche l'assenza di Francesco Bagnaia a Barcellona, visto che la gara fu fatta ripartire dopo il pericolosissimo incidente occorso al ducatista alla seconda curva del primo giro. Rins, dopo aver provato a rientrare in Indonesia, ha saltato anche le ultime gare stagionali, mentre con il forfait a Valencia di Oliveira, l'en plein sarà completo. Al netto di wild-card e piloti sostitutivi, le gare con più ''titolari'' all'attivo sono state Silverstone, Spielberg, Phillip Island, Buriram e Sepang, tutte accomunate dalla sola assenza di Alex Rins (che rientrerà in gara domenica a Valencia).

Le assenza sulla griglia di partenza del GP della domenica - MotoGP 2023

Pos. Pilota Moto POR ARG AME SPA FRA ITA GER OLA GBR AUT CAT SMR IND JPN IDN AUS THA MAS QAT VAL TOT 1 Álex Rins Honda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 2 Enea Bastianini Ducati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 3 Pol Espargaró KTM 1 1 1 1 1 1 1 1 8 4 Marc Márquez Honda 1 1 1 1 1 5 5 Joan Mir Honda 1 1 1 1 4 Miguel Oliveira Aprilia 1 1 1 1 4 7 Álex Márquez Ducati 1 1 1 3 8 Luca Marini Ducati 1 1 2 9 Francesco Bagnaia Ducati 1 1 Raúl Fernández Aprilia 1 1 11 Aleix Espargaro Aprilia ? 0 2 5 3 3 4 3 4 4 1 1 3 2 4 4 1 1 1 1 2 1 50

Il dato è preoccupante se si guarda all'insieme. Negli ultimi dieci anni, le assenze per infortunio sulla griglia della domenica sono state in media 19, così come 19 sono state quelle della passata stagione (8 Marquez, 4 Mir, 3 Nakagami, 2 Raul Fernandez e 1 Rins e Pol Espargaro). Quest'anno, invece sono state 50, più del doppio. Il tutto è da attribuire in gran parte alla presenza delle gare sprint, che oltre ad aver raddoppiato i rischi, per la loro caratteristica di essere prove veloci dove i piloti si prendono più rischi che in una gara lunga, aumentano la possibilità di incidente, e - dunque - di infortunio. A saltare più gare quest'anno è stato Alex Rins a quota 13, seguito da Enea Bastianini (9), Pol Espargaro (8) e Marc Marquez (5). Se dal punto di vista del pubblico le nuove ''garette'' del sabato hanno avuto sicuramente successo, bisognerà comunque tenere conto di questo dato in futuro, ponendosi la proverbiale domanda circa il valore del gioco e quello della candela.

Pubblicato da Simone Valtieri, 22/11/2023