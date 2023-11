MotoGP Valencia 2023, Martin vince la sprint e va a -14 da Bagnaia

Jorge Martin vince la nona sprint dell'anno, quella del Gran Premio della Comunità Valenciana, e tiene aperto il mondiale della classe regina, che si assegnerà domani nella gara lunga di Valencia. Il pilota iberico ha rimontato con pazienza e si è poi messo in testa, trionfando davanti a Brad Binder, Marc Marquez.e Maverick Vinales. Niente da fare per Pecco Bagnaia che dopo una buona partenza viene risucchiato dai primi quattro e non riesce a tornare sotto, forse una scelta sbagliata di gomme per lui. Alle spalle del campione in carica Di Giannantonio e Bezzecchi fanno da scudieri a Bagnaia, non attaccandolo e proteggendolo da attacchi altrui, con Quartararo che si è sdraiato proprio nel tentativo di passare l'italiano. A punti anche Alex Marquez e Zarco. Sono ora 14 i punti di margine tra Bagnaia e Martin, a Pecco servirà arrivare almeno quinto per confermarsi iridato, mentre Martin deve vincere e sperare che il suo rivale non faccia meglio che sesto.

L'ANTEFATTO La gara che potrebbe assegnare il titolo mondiale 2023 parte sotto il cielo terso di Valencia e sotto lo sguardo benaugurante di Valentino Rossi, che campeggia nel murales disegnato sulla palazzina dei box in occasione della sua ultima gara in carriera. Pecco e Jorge è anche Italia contro Spagna, con varie alleanze che potranno svilupparsi in pista. L'impresa è ardua per lo spagnolo ma non impossibile, si tratta di recuperare 21 punti su Bagnaia tra oggi e domani. Impresa resa più ardua dalle qualifiche non perfette, che lo collocano in sesta posizione contro la seconda del campione in carica. Ma anche per Bagnaia non sarà facile chiuderla oggi, gli servono 4 punti in più di Jorge (deve vincere con Martin 3°) per evitare di portarsi problemi e preoccupazioni a domani. 13 i giri di gara, doppia media la scelta di gomme per Bagnaia, media-soft per Martin.

VINALES SCAPPA Al termine del giro di formazione i piloti occupano le rispettive caselle in griglia. Bagnaia è in prima fila, preceduto da Vinales e seguito da Zarco. Martin è sesto, e deve passare anche le KTM di Miller e Binder. I semafori si accendono, si spengono e si parte! Scatta molto bene Bagnaia che si mette subito in testa davanti a Vinales, il quale però lo passa subito alla terza curva. Martin anche parte molto bene ed è subito terzo alle spalle di Bagnaia, rintuzzando il ritorno di Binder e agevolato da Zarco. Martin deve subito passare Bagnaia, lo fa ma Pecco incrocia. Per farlo però si sono inseriti anche Binder e Marc Marquez. Tutto fa il gioco di Vinales che scappa via, e di Martin, che così facendo tiene aperto il mondiale. Transitano in quest'ordine al primo giro: Vinales, Binder, Martin, Marquez e Bagnaia, con Pecco che perde un po' di terreno rispetto ai primi quattro. Dietro a Bagnaia ci sono Quartararo, Bezzecchi, Diggia, Alex Marquez e Zarco.

PECCO IN DIFFICOLTA' Vinales ha un minimo margine su Binder, Martin e Marquez, che procedono in tre. Bagnaia ha perso invece circa un secondo, sebbene abbia a disposizione la media al posteriore che potrebbe tornare utile nel finale. Quartararo intanto riesce a seguirlo bene, ma Bezzecchi fa ancora meglio e lo infila, mettendosi alle spalle di Pecco. Quartararo non ci sta però e gli restituisce il sorpasso, tornando in seconda posizione. Bagnaia intanto perde qualche altro decimo dai quattro che lo precedono. All'inizio del quinto giro i più veloci in pista sono Binder e Marquez, con Martin che resta a sandwich tra i due e Vinales che non riesce a scappare. Bagnaia invece è scivolato a 1''5 dal quartetto al comando. Quartararo prova a infilare Pecco ma incrociando perde l'avantreno e scivola davanti al ducatista che così facendo scende a 2'' dal quarto del quartetto. Davanti Binder rompe gli indugi e attacca Vinales, che però gli si rimette davanti, MArtin perde qualche metro e deve occuparsi di Marquez che non sembra però volerlo attaccare. Dietro a Bagnaia, invece, ci sono Bezzecchi e Diggia, che non sembrano avere intenzione di attaccare il campione del mondo, il quale ha guadagnato qualche decimo a questo giro su Marquez, tornando a 1''6.

VEDI ANCHE

MARTIN AL COMANDO Sette giri alla fine e Bagnaia trova il ritmo con la media al posteriore, e torna a 1''1 avvicinandosi a vista d'occhio al quartetto di esta. Marquez intanto aveva provato a passare Martin, che gli ha chiuso la porta in faccia. Binder invece stavolta è riuscito a passare Vinales, che è calato e sulla retta del traguardo ha perso la posizione anche su Martin che ora sembra in palla anche lui! Binder e Martin prendono subito qualche metro su Vinales e Marquez, con Bagnaia che nel frattempo è a 1''circa dalla coppia iberica. Marc Marquez passa anche lui Vinales che diventa quarto, e Bagnaia è a 6 decimi dal poleman. Jorge Martin intanto fa il suo, passa Binder che va a girare sull'esterno del tornante e lascia la prima posizione all'iberico! Martin al comando, poi Binder, Marquez, Vinales e Bagnaia, che sente il profumo dei due davanti. Martin sta tenendo aperto il mondiale! Di Giannantonio intanto supera Bezzecchi e si mette in scia a Bagnaia, con Pecco che deve limitare i danni ora, cercando di riprendere quantomeno il podio, visto che finisse così domani potrebbe contare su appena 14 punti.

TRIONFO MARTIN! Dopo esserci un po' acceso, Bagnaia torna a spegnersi, senza più riuscire a guadagnare su chi lo precede. Marquez, nel frattempo, va via a Vinales, che sembra essere il solo alla portata di Bagnaia, quando mancano 3 giri al termine. Alle sue spalle Diggia non sembra volerlo attaccare. Davanti Binder non molla Martin e gli rimane attaccato, con Marquez che sembra poter risalire sul sudafricano. Due giri al termine, Martin e Binder sono sempre appaiati, con Marquez poco dietro e Vinales più staccato, ma Bagnaia non sembra poter riprendere lo spagnolo, mentre Diggia è sempre sesto e molto attaccato all'italiano, così come Bezzecchi. I due italiani cercano di limitare i danni per Pecco che ha sbagliato scelta di gomma per questa gara. Comincia l'ultimo giro e Martin mantiene il comando, con Binder che non lo attacca. Finisce così: Martin vince e tiene aperto il mondiale! Binder splendido secondo davanti a Marquez! Vinales, Bagnaia, Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex Marquez e Zarco gli altri piloti a punti.

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/11/2023