MotoGP Valencia 2023, Gara: follia Martin, Bagnaia è campione del mondo!

È durata pochissimo la rincorsa di Jorge Martin alla prima posizione nel mondiale di Pecco Bagnaia. Lo spagnolo è crollato psicologicamente sotto la pressione di una gara così importante, prima rischiando di colpire l'italiano alla staccata di curva 1 al secondo giro del Gran Premio della Comunità Valenciana, poi tamponando e cadendo assieme a Marc Marquez tre giri dopo quando stava cercando di risalire il gruppo dopo l'errore precedente. A quel punto i discorsi iridati si sono chiusi definitivamente, con Bagnaia già sicuro del secondo titolo consecutivo di campione della MotoGP.

AVVIO ADRENALINICO Bagnaia, scattato dalla pole position dopo la retrocessione sulla griglia di partenza di Maverick Vinales, ha mantenuto la prima posizione, mentre alle sue spalle è rapidamente piombato Martin. L'atteso duello tra i due contendenti è però durato poco, proprio per via dell'errore in fondo al rettilineo del traguardo commesso dallo spagnolo che ha sfiorato l'altra Ducati rischiando di provocare un disastro. Disastro avvenuto pochi passaggi dopo, quando Martin ha tamponanto violentemente Marquez mentre lottava per la sesta posizione, interrompendo così un tentativo di rimonta disperata dall'ottava piazza in cui era sceso. Bagnaia, ricevuta la notizia dal muretto, si è comprensibilmente un attimo distratto perdendo un paio di posizioni a favore delle KTM di Brad Binder e Jack Miller.

VEDI ANCHE

DISASTRO KTM La possibile doppietta per la scuderia austriaca si è trasformata in un'enorme delusione: prima Binder ha sbagliato una staccata finendo nel percorso del long lap penalty, poi Miller è caduto spalancando la strada alla prima posizione di Bagnaia. Dietro al leader del mondiale sono risaliti Johann Zarco e uno strepitoso Fabio Di Giannantonio che a 5 giri dal termine ha superato proprio Binder. Nelle retrovie termina con una caduta l'avventura in MotoGP di Pol Espargaro.

FINALE DA SOGNO La domenica perfetta di Bagnaia si è conclusa con il successo nel GP Comunità Valenciana. Il piemontese nel finale ha dovuto difendersi dal ritorno dello scatenato Di Giannantonio che, superato Zarco, ha tallonato fino al traguardo il fresco vincitore di due titoli Mondiali senza però riuscire ad attaccarlo. Giù dal podio resta Binder, seguito da Alex Marquez, Raul Fernandez, Franco Morbidelli e Aleix Espargaro. Si chiude dunque con due italiani nelle prime due posizioni, tre Ducati a podio e una domenica indimenticabile per Bagnaia la stagione 2023 della MotoGP.

Pubblicato da Luca Manacorda, 26/11/2023