MotoGP Valencia 2023, Zarco il più veloce, solito venerdì mattina per Bagnaia

Un venerdì mattina più o meno solito per Francesco Bagnaia e Jorge Martin, i due contendenti al titolo iridato che trovano anche il tempo di scherzare nella corsia dei box a fine sessione. I riflettori durante tutto il weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana saranno solo per loro, e dunque non fa molto notizia il miglior tempo di Johann Zarco, ottenuto a fine sessione con gomme nuove sulla riasfaltata pista di Valencia in 1:30.191, davanti a Fabio Di Giannantonio - che il suo crono l'aveva invece fatto segnare una manciata di minuti prima con gomme usate - e a Martin, che come al solito si trova nelle posizioni di vertice sin dalla prima sessione in pista. Il poker Ducati nelle FP1 viene completato da un ottimo Marco Bezzecchi, quarto per il team VR46, a tre decimi dalla vetta e a circa un decimo da quello che potrebbe essere il suo compagno la prossima stagione. A 3 decimi abbondanti da Zarco troviamo quattro piloti di case diverse da quella di Borgo Panigale: 5° Maverick Vinales con l'Aprilia, 6° Fabio Quartararo con la Yamaha, 7° Marc Marquez con la Honda e 8° Augusto Fernandez con la KTM, mentre chiudono la top ten altre due Ducati, quelle di Enea Bastianini e Alex Marquez, staccati però di 6 decimi.

IL SOLITO PECCO E sono invece quasi 8 i decimi incassati da Francesco Bagnaia, ma rientra tutto nel solito lavoro con gomme usate che Pecco porta avanti ogni venerdì in ottica gara. Il campione del mondo occupa la 13° posizione dietro anche alle KTM di Pol Espargaro e dell'ex compagno Jack Miller, ma è sereno noostante un primo run con una gomma che scaldava troppo per via di una scelta aerodinamica sulla sua Ducati. Risolto quel problema, con la stessa gomma, Pecco si è fermato a 4 decimi dalla vetta e girava con lo stesso passo di Martin, senza poi tirare nel finale. Per quanto riguarda gli altri italiani, Franco Morbidelli (Yamaha) e Luca Marini (Ducati) sono 15° e 17° con in mezzo Brad Binder, mentre da segnalare anche il 22° posto di Luca Savadori, tester Aprilia che sta sfruttando una wild card nel weekend di Valencia. Da segnalare due cadute, quelle di Joan Mir e Takaaki Nakagami con la Honda.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/11/2023