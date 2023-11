MotoGP Valencia 2023, la tattica di Martin funziona: Bagnaia fuori dal Q2!

La strategia di Jorge Martin è chiara, e - per ora - funziona. In un giorno in cui Francesco Bagnaia non ha trovato il feeling in sella con la sua Ducati, lo spagnolo ha scelto di marcare a uomo Pecco, seguendolo a durante tutto il turno di prequalifiche del Gran Premio della Comunità Valenciana, soprattutto nel finale, quando ha atteso che salisse in sella e gli ha rombato nello scarico per gli ultimi due run. Un pizzico di sfortuna ha poi accompagnato l'italiano, con una serie di bandiere gialle e rosse che hanno influito il giusto, ma non troppo, visto che oggi a mancare è stata proprio la prestazione della Ducati numero 1. E così Martin, con il secondo tempo, domani andrà comodamente a caccia della pole position, mentre Bagnaia dovrà passare dalle forche caudine della Q1 per provare a trovare un posto nelle prime quattro file sia per la sprint, sia per la gara lunga. Un weekend che comincia totalmente in salita per il campione del mondo, mentre va esattamente come deve per l'aspirante tale. In tutto questo Martin ha persino frenato sé stesso mettendosi dietro a Bagnaia, visto che avrebbe potuto fare un tempo persino migliore dell'1:29.142 con cui Maverick Vinales ha chiuso in testa la sessione con la sua Aprilia, nuovo record del tracciato valenciano.

WEEKEND IN SALITA E Vinales non è stato l'unico a scendere sotto al vecchio riferimento cronometrico di Jorge Lorenzo, con lui - oltre al già citato Martin - anche i ducatisti Johann Zarco, in versione scudiero di Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi, così come il pilota della KTM Brad Binder, tutti sotto al vecchio crono record. In top 10, e dunque direttamente in Q2, finiscono anche Marc Marquez (Honda), Raul Fernanez (Aprilia), Jack Miller (KTM) e Aleix Espargaro (Aprilia), mentre restano fuori dalla top ten, e saranno domani tutti (e tanti) ostici rivali per Bagnaia: Enea Bastianini (il compagno di team che potrebbe persino spedirlo fuori dalla Q2 come già accaduto qualche gara fa), Alex Marquez, Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Takaaki Nakagami, Luca Marini, Augusto Fernandez, Alex Rins, Lorenzo Savadori e Pol Espargaro. Da capire se ci sarà anche Joan Mir, che ha saltato la sessione dopo essere caduto nelle FP1 e aver riportato una forte contusione al collo. E a proposito di cadute, tanti i piloti a terra soprattutto nei primi 10 minuti della sessione: (Aleix Espargaro, Marco Bezzecchi, Augusto Fernandez e Alex Rins), così come Jack Miller e Augusto Fernandez nel finale. Al termine della sessione Bagnaia salutava il pubblico per far vedere di essere tranquillo, ma la realtà appare ben diversa, e il pilota italiano ha davanti una montagna da scalare più grande di quello che sembra. L'arrivo di Valentino Rossi nel paddock potrà essergli utile per capire come affrontare la scalata dal punto di vista psicologico.

Pubblicato da Simone Valtieri, 24/11/2023