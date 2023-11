Come frena una MotoGP a Valencia? I segreti del GP della Comunità Valenciana 2023 con Brembo

VALENCIA, VENTESIMA TAPPA La lotta all'iride si deciderà a Valencia, come lo scorso anno. E la situazione della vigilia è molto simile a quella del 2022, con Francesco Bagnaia che può contare su un ingente bottino di punti sul secondo, allora era Fabio Quartararo, stavolta è un rivale interno, anch'esso con la Ducati: Jorge Martin. Il pilota iberico deve recuperare 21 punti se vuole coronare i suoi sogni di gloria, ma Bagnaia farà di tutto per difendere con i denti il suo vantaggio, a fronte di 37 punti al massimo conquistabili nel weekend valenciano. Per prevalere uno sull'altro siamo certi che entrambi studieranno a fondo i dati forniti dalla Brembo, l'azienda italiana leader nel settore e che rifornisce tutti e 11 i team della MotoGP, per migliorare le proprie prestazioni e capire come affrontare al meglio ogni curva della pista di Valencia-Cheste. Di seguito troverete la carta d'identità del circuito spagnolo, i dati di tutte le frenate principali e un focus video sulla frenata più severa del tracciato. Buona lettura!

I SEGRETI DELLA PISTA DI VALENCIA-CHESTE

Ventesimo ed ultimo GP stagionale della MotoGP che a Valencia assegnerà per il secondo anno di fila il titolo iridato Piloti. Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti della MotoGP, il Circuit Ricardo Tormo rientra nella categoria delle piste mediamente impegnative per i freni. In una scala da 1 a 6 si è meritato un indice di difficoltà di 3, il più basso delle tre piste spagnole del Mondiale. Intitolato al primo pilota valenciano campione del mondo di motociclismo, morto prematuramente nel 1998, si distingue per la lunghezza contenuta in soli 4,005 km (solo il Sachsenring è più corto) grazie alla quale gli spettatori possono tenere d’occhio tutto il tracciato.

Categoria di frenata : Medium (3 su 5)

: Medium (3 su 5) Tempo speso in frenata : 32%

: 32% Lunghezza circuito 4.005 metri

4.005 metri Numero di giri : 27

: 27 Numero di frenate : 9

: 9 Le tre curve più impegnative: curva 1 curva 8 e curva 2

Il GP Valencia sarà anche l’ultima gara di Marc Marquez con la Honda in MotoGP. In 11 anni di collaborazione con l’HRC il fenomeno spagnolo ha preso parte a 167 GP della classe regina nel corso dei quali ha colto 59 vittorie, 101 podi, 64 pole position e 59 giri veloci, ma soprattutto si è aggiudicato 6 titoli iridati Piloti, altrettanti titoli Costruttori e cinque Mondiali a squadre. L’anno prossimo Marc Marquez difenderà i colori di Gresini Racing e guiderà una Ducati. Ciò che accumuna i suoi 8 titoli è l’utilizzo dei componenti frenanti Brembo, anche se le specifiche sono cambiate: sulla Derbi 125 la pinza anteriore era a 2 pistoncini e i dischi in acciaio da 218 mm. In Moto2 la Suter aveva pinza a 4 pistoncini e dischi in acciaio da 290 mm. In MotoGP i dischi sono in carbonio e arrivano ad un diametro di 355 mm, inoltre pure la pinza posteriore è radiale.

I piloti della MotoGP utilizzano i freni in 9 delle 14 curve del Circuit Ricardo Tormo, per due volte in 3 curve consecutive: dalla 4 alla 6 e dall’ultima alle prime due dopo il traguardo. Considerando sia la Sprint del sabato che la gara domenicale ciascun pilota sarà chiamato alle ultime 360 frenate di una stagione che tra 20 GP e gare brevi è stata la più estenuante di ogni tempo. In un giro della pista spagnola i freni Brembo delle MotoGP sono in funzione per 28 secondi, equivalenti al 32 per cento della durata della gara. Dalla partenza alla bandiera a scacchi della gara standard il carico totale esercitato da ciascun pilota sulla leva del freno anteriore supera i 10 quintali e mezzo, valore superiore ai GP disputati quest’anno a Jerez e al Montmelò.

Delle 9 frenate del Circuit Ricardo Tormo solo una è classificata come impegnativa per i freni, 2 sono di media difficoltà e le restanti 6 sono scarsamente impegnative. La staccata più dura per le MotoGP è la prima dopo il traguardo: le moto passano da 326 km/h a 122 km/h in 3,8 secondi in cui percorrono 226 metri. Per riuscirci i piloti esercitano un carico di 6,2 kg sulla leva del freno e subiscono una decelerazione di 2 g mentre la pressione del liquido freno raggiunge i 12 bar.

Poster lunghezza frenata Aprilia by Brembo

E nei videogiochi?

Affrontare in maniera corretta la prima curva del Circuit Ricardo Tormo nel videogioco MotoGP non è difficile. Subito dopo essere passati sotto il ponte pubblicitario adocchiate quando scompare il muretto dei box. È il segnale per attaccarsi ai freni, scalando tre marce a moto dritta. Quindi si scende in piega, continuando a rallentare e togliendo un’ulteriore marcia. Il cordolo va avvicinato nel punto oltre il quale appare l’area verde che va però evitata per non incorrere in penalità.

