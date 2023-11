Moto2 Valencia 2023: Aldeguer chiude con il poker! Moto3: Sasaki finalmente primo!

Fermin Aldeguer conquista la sua quarta vittoria consecutiva in questo finale di stagione della classe Moto2 e chiude in terza posizione il mondiale, alle spalle di Pedro Acosta – oggi solo 12° - e di Tony Arbolino, giunto addirittura 16° al Gran Premio della Comunità Valenciana. Sul podio salgono invece Aron Canet, l’eterno secondo della categoria, e Alonso Lopez, che beffa all’ultimo giro Marcos Ramirez. Somkiat Chantra chiude in top 5, mentre è solo sesto Jake Dixon, che lascia così la terza piazza iridata al vincitore. Da segnalare il nono posto di Dennis Foggia, migliore tra gli italiani, mentre Celestino Vietti è rimasto coinvolto al via in una brutta caduta con Sergio Garcia preso in pieno da Izan Guevara, fortunatamente senza conseguenze.

MOTO3 L’ultima gara dell’anno della classe leggera se la aggiudica, finalmente, Ayumu Sasaki, il vice campione del mondo della Moto3 che quest’anno non aveva ancora mai vinto e che all’ultimo giro respinge gli attacchi di David Alonso e gli chiude davanti. Sul podio anche il padrone di casa Ivan Ortolà, con Colin Veijer e Deniz Oncu in top 5. Solo 13° il neo iridato Jaume Masià, che non aveva grosse motivazioni, mentre gli italiani non sono stati di certo protagonisti, con Farioli buon 12° e Nepa 15°. Il mondiale si chiude con Masià a quota 274, sei punti in più di Sasaki e 29 di Alonso.

L'ordine d'arrivo del GP della Comunità Valenciana 2023 classe Moto2

Nobody had anything for @aldeguer54 in the last #Moto2 race of the season! 🥇



Aron Canet and @AlonsoLopez_21 finish 2023 on the podium! 🙌#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/wYwumG3DqQ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023

La classifica del mondiale - Classe Moto3

L'ordine d'arrivo del GP della Comunità Valenciana 2023 classe Moto3

A dream send-off for @AyumuSasaki1 in #Moto3! 🤩



He wins for the first time this season, and he does it ahead of Alonso and @IvanOrtola48 🥈🥉#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/Qw7UrWrFpM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023

La classifica del mondiale - Classe Moto2

Pubblicato da Simone Valtieri, 26/11/2023