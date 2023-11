MotoGP Valencia 2023, pole di Vinales! Bagnaia 2°, Martin solo 6°!

Bagnaia rimete in piedi il weekend con una sessione di qualifica eccellente! La pole è di Vinales ma Pecco è in prima fila con Miller. Martin impreciso: sesto

Un campione si vede nei momenti complicati, e Francesco Bagnaia dimostra di esserlo senza se e senza ma. Il pilota torinese si è preso la prima fila del Gran Premio della Comunità Valenciana, e sia oggi pomeriggio nella sprint, sia domani nella gara lunga, potrà difendere il titolo iridato partendo con ben 4 posizioni di vantaggio su un Jorge Martin molto impreciso, e con qualche problema tecnico in sella, forse ancora una volta con la gomma. Lo spagnolo, ha avuto problemi sin dal primo run, al punto che è dovuto tornare ai box a cambiare moto, ma anche con la seconda Ducati non ha trovato subito il feeling e ha commesso una serie di imprecisioni che non gli permetteranno di scattare da una posizione migliore della sesta.

POLE MAVERICK! In pole position partirà l'Aprilia con Maverick Vinales, bravissimo a ritoccare il record del tracciato, primo uomo di sempre a scendere sotto l'1.29 a Valencia: 1:28.931! In prima fila con Vinales e Bagnaia ci sarà Johann Zarco, il compagno di squadra di Martin. In seconda fila invece, insieme e davanti a Martin, scatteranno le due KTM ufficiali di Jack Miller e Brad Binder, mentre alle sue spalle ci saranno Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Marc Marquez, con i due fratelli caduti nel corso del secondo run, così come anche Binder. Quarta fila per Raul Fernandez con l'Aprilia, Fabio Di Giannantonio con la Ducati e Aleix Espargaro con l'altra Aprilia ufficiale, ricordando che corre con una frattura alla gamba rimediata lo scorso weekend.

SUPER PECCO! Dopo aver ritrovato il feeling con la sua moto nel corso delle FP2, Pecco Bagnaia aveva staccato il primo tempo nella Q1 e si era assicurato il posto in Q2 che gli era sfuggito ieri. Con lui era avanzato Alex Marquez, che lo ha seguito nel primo run ma è stato beffato dall'entrata anticipata di Bagnaia nel secondo. Sono rimasti fuori per poco Augusto Fernandez (KTM), Enea Bastianini (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha), che pomeriggio scatteranno in quinta fila. Sesta fila per Taka Nakagami (Honda), Luca Marini (Ducati) e Pol Espargaro (KTM), mentre l'ultima fila sarà occupata da Franco Morbidelli (Yamaha), Alex Rins (Honda) e Lorenzo Savadori (Aprilia).

Pubblicato da Simone Valtieri, 25/11/2023