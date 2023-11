MotoGP Valencia 2023, le pagelle di Cheste

LE PAGELLE DI VALENCIA Francesco Bagnaia si laurea per la seconda volta campione del mondo della classe MotoGP vincendo il Gran Premio della Comunità Valenciana! Jorge Martin si arrende alla foga, sbaglia, recupera, sorpassa e poi sbaglia ancora, finendo nella ghiaia assieme a Marc Marquez. In mezzo ai loro voti tante insufficienze (per chi è caduto) e alcune belle valutazioni come quella di Fabio Di Giannantonio! Le ultime pagelle dell’anno sono pronte per voi.

Clicca qui per leggere la cronaca del GP della Comunità Valenciana

Clicca qui per tutti i risultati del weekend del Gran Premio della Comunità Valenciana 2023

FRANCESCO BAGNAIA - VOTO 9,5 Non è stata di certo la sua vittoria più netta, ma è stata quella più concreta, dal punto di vista mentale soprattutto. Su un tracciato dove tutti o quasi si sono stesi nonostante il nuovo asfalto lui, che quest’anno per ben cinque volte alla domenica aveva lasciato decine e decine di punti nella ghiaia, è rimasto in piedi. Un trionfo da highlander col cappellino da laureato, una prova di grandezza e maturità che non sono ancora di un Martin, velocissimo ma troppo precipitoso. E nella MotoGP di oggi serve l'istinto, serve la velocità, ma servono anche la testa e la strategia, e Pecco le ha. Questo fa di lui un campione vero: tre volte!

JORGE MARTIN - VOTO 4 La sua stagione merita un 9, ma oggi prende un 4 tondo tondo. Dopo una partenza eccezionale, viene risucchiato dalla scia di Bagnaia (come a questo era capitato con Di Giannantonio in Qatar) con la differenza che lui centra il suo avversario rischiando di farlo cadere e scivolando in ottava posizione. Da lì prova a recuperare, prima lottando con Vinales, poi con Marquez a cui centra il posteriore facendolo cadere e andando dritto nella ghiaia anche lui. L’epilogo più brutto per quella che era stata una cavalcata quasi epica. Imparerà. Ha già imparato. E il prossimo anno sarà veramente dura batterlo.

FABIO DI GIANNANTONIO - VOTO 9 Poco conta che per la pressione delle gomme gli abbiano tolto il podio relegandolo in quarta posizione, conta quello che fa vedere in pista e nella seconda parte di stagione è stato uno dei più forti di tutti, fatto che gli è valsa la riconferma in MotoGP e il passaggio al team di Valentino Rossi. Un sogno meritato per il ragazzo romano che ha dimostrato un cuore grande e tanta velocità.

Ending 2023 on an ABSOLUTE roll! 😎

@FabioDiggia49 was almost a back-to-back race winner but still grabbed another fantastic #MotoGP podium👏#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/OVMOp6VHnu — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023

BRAD BINDER - VOTO 6 Poteva essere il classico che gode mentre due litigano, andando a vincere la gara, ma a un certo punto decide di auto-infliggersi un long lap penalty, così, tanto per. E allora deve risalire dalla sesta piazza, e per farlo si sportella con Alex Marquez e si prende anche un “drop 1 position”, che lui sconta furbescamente passando Vinales e lasciandolo nuovamente passare per poi tornargli facilmente davanti. Per fare tutto questo chiede tanto alle sue gomme e non fa meglio che quarto, una posizione che poi diventa terza per il declassamento di Diggia. Gli diamo la sufficienza ma oggi ha fatto un paio di errori gravi.

From hero 💪 to zero 💥



It could have been a 1-2 for @BradBinder_33 and @jackmilleraus, but things just didn't go to plan for KTM yesterday 😅



However, the South African was promoted to 3rd after @FabioDiggia49's penalty ⬆️#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/QaolssAE8B — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023

JOHANN ZARCO - VOTO 8 Chissà se lo rivedremo di nuovo sul podio il prossimo anno? Intanto fa il suo con intelligenza, resta sempre nelle posizioni che contano, poi verso fine gara prova a mettere pressione a Bagnaia, ma per farlo si fa beffare da Diggia. Quel secondo posto lo rivedrà a bocce ferme per la penalità subita dall’italiano, ora per lui si apre un nuovo complicato capitolo in Honda, e speriamo che il buon Johann possa esserne all’altezza.

GLI ALTRI IN BREVE

MARC MARQUEZ - VOTO 7 Episodio con il Bez a parte, stava facendo una gran bella gara, ma è stato travolto dalla foga di rimonta di Martin, rischiando pure di farsi un bel po’ male. Il karma...

VEDI ANCHE

JACK MILLER - VOTO 4 Era in testa alla gara, poteva vincere e se lo sarebbe anche meritato, e invece si stende alla curva 11 nel cambio di direzione finendo sulla ghiaia. Un gran peccato.

MARCO BEZZECCHI - VOTO SV Si ritira dopo un contatto con Marquez al primo giro. Ci sentiamo di dargli pienamente ragione a lamentarsi. Triste che non siano stati presi provvedimenti.

Contact with @marcmarquez93 resulted in a costly crash for Bezzecchi and no further action was taken 💥✅



The Italian did not mince his words after the race 😡#ValenciaGP 🏁 pic.twitter.com/aRmgxJY9lm — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023

RAUL FERNANDEZ - VOTO 8 Zitto zitto, quieto quieto, il buon Raul fa una bellissima gara, e rimonta nel finale fino alla quinta posizione, a 4” abbondanti dal vincitore. Veramente niente male.

ALEX MARQUEZ - VOTO 7 Si fa beffare all’ultimo giro da Marc Marquez, dopo essere stato infilato anche da Diggia. Una gara un po’ in calando, conclusa comunque con un discreto 6° posto.

FRANCO MORBIDELLI - VOTO 7 Non vede l’ora martedì di salire in sella alla Ducati. Intanto saluta la Yamaha con una gran bella gara. Due giri in più e forse sarebbe stato in top5!

ALEIX ESPARGARO - VOTO 6,5 Correva infortunato, alla fine è rimasto in piedi e nel finale ha persino raccolto il fantasma del suo compagno Maverick che veniva risucchiato nelle retrovie.

LUCA MARINI - VOTO 6 L’ultimo weekend nel team di famiglia non ha nulla di memorabile, anzi. Non trova mai la quadra e chiude con uno scialbo nono posto. Da domani, si cambia vita.

MAVERICK VIÑALES - VOTO 5,5 Come nella gara sprint, dopo un po’ è crollato alla distanza, solo che in questo caso è finito ai margini della top ten. Deve ripassare la gestione delle gomme.

FABIO QUARTARARO - VOTO 5 Non una giornata memorabile per Fabio che finisce fuori dai dieci e ben staccato anche dal compagno. La speranza è che possa trovare il salto martedì nei test.

ALEX RINS - VOTO 4 Lui correva solo per mettere in cascina chilometri in vista della prossima stagione, dopo il lungo infortunio. Peccato che sia caduto quando era comunque lontano.

LUCA SAVADORI - VOTO 6 Fa un po' quello che deve fare, portare la moto al traguardo senza fare danni, e incassa pure altri 3 punti nel mondiale che per una wild card fanno sempre comodo.

AUGUSTO FERNANDEZ, ENEA BASTIANINI, TAKAAKI NAKAGAMI e POL ESPARGARO - VOTO 4 Tutti caduti mentre erano nella pancia del gruppo, per tutti lo stesso identico voto, riservato a chi commette errore grave in gara.

Pubblicato da Simone Valtieri, 27/11/2023