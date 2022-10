Il calendario dei test della stagione 2023

VALENCIA CHIUDE E APRE Sono state pubblicate le date, al momento ancora provvisorie, dei test ufficiali delle classi MotoGP, Moto2 e Moto3 per la stagione 2023. Come ormai d'abitudine, oltre ad essere teatro della gara di chiusura della stagione, il circuito di Valencia sarà anche protagonista del primo assaggio del nuovo anno per la classe regina, ospitando una prima giornata di prove con le nuove moto MotoGP. Il test è in programma martedì 8 novembre e vedrà in pista anche la debuttante GASGAS.

MOTOGP Per quanto riguarda la MotoGP, ecco il programma dei test prestagionali 2023:

Sepang Shakedown Test: 5 – 7 febbraio

Sepang Test: 10 – 12 febbraio

Test di Portimão: 11-12 marzo

Le due giornate di test stagionali si terranno invece all'indomani dei Gran Premi di Spagna e San Marino, nelle seguenti date:

Test Jerez: 1 maggio

Test Misano: 11 settembre

MOTO2 E MOTO3 Per le due classi propedeutiche, invece, i test prestagionali si terranno con queste modalità:

Test privato Moto3 Jerez de la Frontera: 9 – 10 marzo

Test privato Moto2 Jerez de la Frontera: 14 – 15 marzo

Test ufficiale Moto2/Moto3 Portimao: 17 – 19 marzo

Anche per queste classi sono poi previste due giornate di prove nel corso della stagione, in questo caso dopo i Gran Premi di Spagna e Gran Bretagna:

Test Jerez Moto2 e Moto3: 2 maggio

Test Silverstone Moto2 e Moto3: 7 agosto

Pubblicato da Luca Manacorda, 20/10/2022