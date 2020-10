L'ITALIA INSEGUE Giornata in chiaroscuro per i colori italiani quella del GP di Teruel nelle classi cadette, ancora una volta salvata dai ragazzi della Moto2, ma non da Marini e Bezzecchi, che anche si allontanano dalla vetta iridata, bensì da Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, che terminano sul podio dietro a Sam Lowes, ora in fuga in classifica dopo le ultime tre gare positive. In Moto3 Celestino Vietti salva il salvabile e con un buon quinto posto finisce in scia ad Albert Arenas e gli resta a 20 punti in classifica, con Ai Ogura (oggi nono) che gli resta davanti per un punto in classifica. La vittoria è andata all'ottimo Jaume Masia, che con la doppietta Aragon-Teruel ora si ritrova quarto in classifica a 24 punti da Arenas e di nuovo in lizza per il mondiale. Sul podio con lui i due giapponesi Ayumu Sasaki e Kaito Toba.

MOTO2 Scatta bene dalla prima fila Sam Lowes che va subito in fuga e si stacca da un gruppetto comandato da Fabio Di Giannantonio., dietro di lui cadono in tre tra cui Luthi. Alle spalle del'italiano si mettono Dixon, Gardner e Bastianini, mentre soffrono i ragazzi del VR46 con Marini attorno alle decima posizione e Bezzecchi che cade al 4° giro quando era 14° e saluta la lotta iridata. Bastianini diventa presto terzo, al sesto giro, passando prima Dixon poi Gardner e mettendosi all'inseguimento di ''Diggia''. Le posizioni rimangono stabili per tutta la gara, con Sam Lowes imprendibile per chiunque e Di Giannantonio saldo in seconda posizione inseguito da Bastianini e con un margine costante di circa 2-3 secondi. Intanto anche Enea scava un solco tra sé e Gardner, Navarro, Martin e Fernandez. A 6 giri dal termine cade Lorenzo Baldassarri, con Marini che era intanto precipitato in 12° posizione e a oltre 20 punti virtuali dalla vetta della classifica. Arriva presto il traguardo con Lowes che festeggia la doppietta aragonese e si porta in vetta al mondiale, con 7 punti su Enea Bastianini e 23 su Luca Marini. Sul podio finisce il bravissimo Fabio Di Giannantonio con Ena Bastianini terzo, e nella top ten...Gardner, Navarro, Martin, Fernandez,Dixon, Ramirez e Roberts. Luca Marini solamente 11°, grazie a un sorpasso nel finale su Xavi Vierge.

MOTO3 Al via parte bene Arbolino dalla prima fila e si mette subito a lottare per la vetta con Arenas, Vietti e il pole Fernandez, ma sin dai primi giri si comincia a sviluppare la solita caotica gara Moto3, con Fernandez e Arbolino che vengono un po' riassorbiti dal gruppone, mentre si fanno vedere nelle posizioni di vertice Rodrigo, Binder, Sasaki, Toba e Masia. Il serpentone resta compatto quasi tutta la gara: a otto giri dalla fine hanno provato a staccarsi Arenas, Masia e Binder, poi ripresi però da Vietti & Co. La bagarre - in atto per tutta la gara - si fa più aspra negli ultimi giri con Celestino Vietti che perde troppo in rettilineo per essere competitivo. All'ultimo giro cadono Garcia e Suzuki, Masia va in testa ma il leader del mondiale Arenas lo passa e prova ad allungare. Scelta sbagliata, perché sul lungo rettilineo che precede il tornantone, passa da primo a quarto, infilato da Masia, Sasaki e Toba, e questo sarà anche l'ordine di classifica! Jaume Masia fa doppietta dopo la vittoria della scorsa domenica davanti al duo giapponese. Albert Arenas chiude in quarta posizione, tallonato da Celestino Vietti che perde così solo due punti nel mondiale. Male gli altri italiani con Tony Arbolino, decimo, unico a punto oltre a Vietti.

ORDINE D'ARRIVO GP TERUEL MOTO2

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Sam LOWES Kalex 39'27.645 2 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up +8.425 3 Enea BASTIANINI Kalex +10.871 4 Remy GARDNER Kalex +12.657 5 Jorge NAVARRO Speed Up +13.006 6 Jorge MARTIN Kalex +14.766 7 Jake DIXON Kalex +16.905 8 Augusto FERNANDEZ Kalex +17.027 9 Marcos RAMIREZ Kalex +21.888 10 Joe ROBERTS Kalex +22.951 11 Luca MARINI Kalex +24.969 12 Xavi VIERGE Kalex +26.206 13 Hafizh SYAHRIN Speed Up +26.317 14 Tetsuta NAGASHIMA Kalex +26.685 15 Simone CORSI MV Agusta +26.899 16 Bo BENDSNEYDER NTS +27.404 17 Nicolò BULEGA Kalex +30.319 18 Lorenzo DALLA PORTA Kalex +30.707 19 Somkiat CHANTRA Kalex +30.980 20 Marcel SCHROTTER Kalex +31.501 21 Andi Farid IZDIHAR Kalex +47.953 22 Xavi CARDELUS Speed Up +48.375 23 Piotr BIESIEKIRSKI NTS +1'00.394 Stefano MANZI MV Agusta +1 Giro Edgar PONS Kalex +2 Giri Lorenzo BALDASSARRI Kalex +6 Giri Hector GARZO Kalex +11 Giri Marco BEZZECCHI Kalex +18 Giri Thomas LUTHI Kalex 0 Giro Kasma DANIEL Kalex 0 Giro

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO2

Pos. Pilota Moto Punti 1 Sam LOWES Kalex 178 2 Enea BASTIANINI Kalex 171 3 Luca MARINI Kalex 155 4 Marco BEZZECCHI Kalex 130 5 Jorge MARTIN Kalex 105 6 Remy GARDNER Kalex 85 7 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 81 8 Joe ROBERTS Kalex 80 9 Thomas LUTHI Kalex 72 10 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 65 11 Xavi VIERGE Kalex 63 12 Augusto FERNANDEZ Kalex 62 13 Marcel SCHROTTER Kalex 61 14 Aron CANET Speed Up 61 15 Jorge NAVARRO Speed Up 52 16 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 47 17 Jake DIXON Kalex 44 18 Hector GARZO Kalex 34 19 Marcos RAMIREZ Kalex 32 20 Hafizh SYAHRIN Speed Up 21 21 Stefano MANZI MV Agusta 20 22 Nicolò BULEGA Kalex 17 23 Simone CORSI MV Agusta 15 24 Somkiat CHANTRA Kalex 10 25 Bo BENDSNEYDER NTS 5 26 Edgar PONS Kalex 5 27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 5 28 Dominique AEGERTER NTS 4 29 Mattia PASINI Kalex 30 Andi Farid IZDIHAR Kalex 31 Kasma DANIEL Kalex 32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS 33 Jesko RAFFIN NTS 34 Xavi CARDELUS Speed Up 35 Alejandro MEDINA Speed Up

ORDINE D'ARRIVO GP TERUEL MOTO3

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Jaume MASIA Honda 37'44.602 2 Ayumu SASAKI KTM +0.051 3 Kaito TOBA KTM +0.152 4 Albert ARENAS KTM +0.296 5 Celestino VIETTI KTM +0.331 6 John MCPHEE Honda +0.372 7 Deniz ÖNCÜ KTM +0.583 8 Darryn BINDER KTM +0.772 9 Ai OGURA Honda +0.955 10 Tony ARBOLINO Honda +2.259 11 Alonso LOPEZ Husqvarna +2.489 12 Raul FERNANDEZ KTM +2.493 13 Filip SALAC Honda +2.520 14 Gabriel RODRIGO Honda +2.686 15 Jeremy ALCOBA Honda +2.745 16 Dennis FOGGIA Honda +2.895 17 Carlos TATAY KTM +3.019 18 Andrea MIGNO KTM +3.622 19 Romano FENATI Husqvarna +5.448 20 Stefano NEPA KTM +5.620 21 Barry BALTUS KTM +5.680 22 Niccolò ANTONELLI Honda +6.103 23 Ryusei YAMANAKA Honda +16.543 24 Jason DUPASQUIER KTM +21.606 25 Yuki KUNII Honda +21.716 26 Davide PIZZOLI KTM +21.812 27 Khairul Idham PAWI Honda +32.799 28 Maximilian KOFLER KTM +33.600 Tatsuki SUZUKI Honda 1 Giro Sergio GARCIA Honda 1 Giro

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO3