GP TERUEL IN TV Domenica prossima la MotoGP concede il bis al Motorland Aragon di Alcaniz, con il Gran Premio di Teruel. E se alla vigilia della scorsa gara i punti che separavano il primo dal quarto erano 19, dopo il Gran Premio d'Aragona sono diventati 15, con lo ''zero'' dell'ex leader iridato Fabio Quartararo con la Yamaha e il terzo posto del nuovo capoclassifica Joan Mir. Ora il francese, con problemi di gomma nel primo appuntamento aragonese che lo hanno relegato in 18° posizione, insegue a 6 punti di distanza, con Maverick Vinales a -12 dal suzukista e Andrea Dovizioso a -15. Ma non sono del tutto fuori neanche Nakagami, Morbidelli, Rins (vincitore domenica scorsa) e Miller, ancora con uno svantaggio recuperabile in classifica. Come negli altri back-to-back sullo stesso circuito visti in stagione (Jerez, Spielberg, Misano), ci aspettiamo però dalla gara di Teruel risultati diversi nel secondo fine settimana, e allora scopriamo insieme gli orari del weekend, ricordandoci che saranno anch'essi diversi, sia per via della concomitanza con la Formula 1, che corre nella non lontana Portimao, che per via dell'esperienza della scorsa settimana, che ha palesato problemi di temperatura sull'asfalto freddo del mattino. Tutto sarà dunque spostato in avanti di un'ora, mentre Il Gran Premio di Teruel della classe MotoGP - che sarà trasmesso in diretta sia su Sky Sport MotoGP HD sia su TV8 e TV8 HD, oltre che su DAZN - sarà anticipato e scatterà alle ore 13.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 23 ottobre

10.00-10.40 - Moto3, Prove libere 1

10.55-11.40 - MotoGP, Prove libere 1

11.55-12.35 - Moto2, Prove libere 1

13.35-14.15 - Moto3, Prove libere 2

14.30-15.15 - MotoGP, Prove libere 2

15.35-16.10 - Moto2, Prove libere 2

Sabato 24 ottobre

10.00-10.40 - Moto3, Prove libere 3

10.55-11.40 - MotoGP, Prove libere 3

11.55-12.35 - Moto2, Prove libere 3

13.15-13.30 - Moto3, Qualifica 1

13.40-13.55 - Moto3, Qualifica 2

14.10-14.40 - MotoGP, Prove libere 4

14.50-15.05 - MotoGP, Qualifica 1

15.15-15.30 - MotoGP, Qualifica 2

15.50-16.05 - Moto2, Qualifica 1

16.15-16.30 - Moto2, Qualifica 2

Domenica 25 ottobre

9.20-9.40 - Moto3, Warm Up

9.50-10.10 - MotoGP, Warm Up

10.20-10.40 - Moto2, Warm Up

11.20 - Moto3, Gara

13.00 - MotoGP, Gara

14.30 - Moto2, Gara

