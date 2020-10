VERSO PORTIMAO È un’altra delle grandi novità del calendario Formula 1 2020 in risposta alla pandemia da coronavirus che ha fermato il campionato fino a luglio, facendo saltare praticamente tutte le tappe extraeuropee, ad eccezione di quelle in Medio Oriente. Parliamo di Portimao e del Gran Premio del Portogallo, che torna a ospitare un Gp della massima serie a 24 anni dall’ultima volta (Estoril 1996). Novità assoluta è invece l’autodromo di Algarve, che ospita per la prima volta il circus dopo una sessione di test collettivi tenutasi nel gennaio 2009.

IL GP PORTOGALLO IN TV Il ritorno del Portogallo in calendario è accompagnato da orari parzialmente diversi rispetto a quelli tradizionali dei gran premi europei. Tenendo a mente il fuso orario di un’ora tra il Paese lusitano e l’Italia, sono “sfalsati” di un’ora tutti gli orari del venerdì, con PL1 e PL2 rispettivamente alle 12.00 e alle 16.00. Tutto come da norma, invece, al sabato: le PL3 sono di scena alle 12.00 mentre il semaforo verde delle qualifiche è previsto per le 15.00. A causa del periodo dell’anno e, quindi, delle giornate più corte, è anticipata di un’ora anche la gara, con partenza prevista alle 13.10 locali e alle 14.10 italiane. L’intero weekend di gara sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1 HD e omologhi servizi online (NowTV e SkyGo) e raccontata live minuto per minuto su MotorBox. Come al solito, TV8 manderà in onda le differite integrali di qualifica e gara a poche ore dal semaforo verde.

COME GUARDARE LA FORMULA 1 IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT F1 HD

Venerdì 23 ottobre

Prove libere 1: 12.00 – 13.30

Prove libere 2: 16.00 – 17.30

Sabato 24 ottobre

Prove libere 3: 12.00 – 13.00

Qualifiche: 15.00 – 16.00

Domenica 25 ottobre

Gara: 14.10

COME GUARDARE LA F1 IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 24 ottobre

Qualifiche: 18.30* – 19.30

Domenica 25 ottobre

Gara: 18.10*

*Orari soggetti a possibili cambiamenti di palinsesto.

COME SEGUIRE LA F1 SU INTERNET? GLI ORARI DELLA CRONACA LIVE SU MOTORBOX

Venerdì 23 ottobre

Prove libere 1: dalle 11.45

Prove libere 2: dalle 15.45

Sabato 24 ottobre

Prove libere 3: dalle 11.45

Qualifiche: dalle 14.45

Domenica 25 ottobre

Gara: dalle 13.45

