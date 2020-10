LIVE PORTIMAO F1 La Formula 1 torna in Portogallo 24 anni dopo la prima volta, debuttando sul circuito di Portimao, che in passato (nel lontano 2009) aveva ospitato soltanto una sessione di test precampionato. Ed è proprio sul circuito di Algarve che sono accesi i riflettori per un weekend che potrebbe regalare spettacolo considerando le caratteristiche di una pista molto veloce, tecnica, ricca di saliscendi e cambi di pendenza ma con una carreggiata larga che si sposa bene con questa generazione di monoposto. È qui che Lewis Hamilton potrà definitivamente diventare il pilota più vincente della storia, incrementando anche il record di vittorie sul maggior numero di circuiti diversi? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live insieme noi la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio del Portogallo 2020.

PROVE LIBERE 1 GP PORTOGALLO 2020: LA CRONACA MINUTO PER MINUTO

Prove Libere 1 Gp del Portogallo 2020 live dalle 11.45 di venerdì 23 ottobre, seguile con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.