I VIDEO DA PORTIMAO La Formula 1 torna a Portimao dopo l'unica sessione di test precampionato svolta nell'ormai lontano gennaio 2009. Stavolta, l'Autodromo Internacional do Algarve ospita il circus per un evento ufficiale, il primo in Portogallo dal lontano 1996, quando però si correva sul circuito di Estoril. Quello di Portimao, è un tracciato molto tecnico e veloce, con saliscendi, curve cieche e cambi repentini di pendenza che dovrebbero garantire un bello spettacolo anche grazie all'ampia carreggiata particolarmente adatta alle monooposto di questa generazione. In questo articolo raccogliamo come sempre tutti i video highlight delle sessioni del fine settimana del Gran Premio del Portogallo 2020.

HIGHLIGHT GARA GP PORTOGALLO 2020

Domenica 25 ottobre 2020, ore 14.10

HIGHLIGHT QUALIFICHE GP PORTOGALLO 2020

Sabato 24 ottobre 2020, ore 15.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 3 GP PORTOGALLO 2020

Sabato 24 ottobre 2020, ore 12.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 2 GP PORTOGALLO 2020

Venerdì 23 ottobre 2020, ore 16.00

HIGHLIGHT PROVE LIBERE 1 GP PORTOGALLO 2020

Venerdì 23 ottobre 2020, ore 12.00