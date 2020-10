PISTA INEDITA Nel weekend del 23-25 ottobre tornerà nel calendario di Formula 1 un appuntamento giù visto alla fine degli anni 50' e a cavallo tra gli '80 e '90: il Gran Premio del Portogallo. Non si correrà però in nessuna delle precedenti sedi, bensì nel tortuoso circuito dell'Algarve, a Portimao. Sulla pista lusitana si arriva con una situazione ben definita in classifica e pochi dubbi su chi avrà i favori del pronostico dalla sua parte. Lewis Hamilton e la Mercedes comandano con margine entrambi i campionati, e il britannico avrà la possibilità di conquistare la 92° vittoria e mandare definitivamente in archivio lo storico record che, dalla scorsa domenica di gara, condivide con Michael Schumacher. A provare a mettergli i bastoni tra le ruote saranno il suo compagno di scuderia, Valtteri Bottas, ma anche Max Verstappen, che con la Red Bull potrebbe sfruttare al meglio le tante curve di una pista inedita e tutta da scoprire. Poche chance per gli altri, pochissime per la Ferrari, che con Charles Leclerc e Sebastian Vettel, proverà a riscattare una stagione sin qui decisamente incolore.

PORTIMÃO, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

IL CIRCUITO L'Autodromo Internacional do Algarve, nel sud del Portogallo, è stato inaugurato nell'ottobre del 2008 e non ha mai ospitato gare di Formula 1. Grazie a suoi saliscendi si è reso preferibile dalla due ruote, soprattutto dalla Superbike che vi fa tappa fissa, ma da quest'anno anche dal Motomondiale, e sarà sede del finale di stagione della MotoGP. Per quanto riguarda le quattro ruote, però, ha già ospitato WTCC, FIA-GT, Le Mans Series, A1 Grand Prix e GP2 Series, oltre a una sessione di test di F1 nel 2008 per Ferrari e McLaren. La pista si affronta in senso orario ed è composta da 15 curve, nove a destra e sei a sinistra per una lunghezza totale di 4.592 metri. Nei test del 2008 il più veloce fu Pedro De La Rosa, che con la McLaren chiuse con il tempo di 1:30.163. Dalle simulazione ci si attende che si possa scendere ben sotto la barriera dei 90''.

PORTIMÃO, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista di Portimao, considerata di livello 3 su 5 (Medium) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 17%

Numero di frenate: 7

Curve più impegnative: 5, 1 e 3.

Secondo i tecnici Brembo l’Autódromo Internacional do Algarve rientra nella categoria dei circuiti mediamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 3, il più basso dei GP disputati negli ultimi due mesi. Su questa pista le F.1 non hanno mai gareggiato a differenza del WTCC, ma alcuni piloti vi hanno corso ai tempi della GP2 Series. I frequenti dislivelli del circuito possono rappresentare una criticità, a causa della perdita di aderenza che può influire sull’impianto frenante anche se non in maniera severa. ​Secondo le simulazioni, i piloti di F.1 dovrebbero utilizzare i freni per poco meno di 14 secondi al giro, equivalenti al 17 per cento della durata complessiva della gara. A Barcellona, pista di lunghezza analoga (appena 2 metri più lunga), invece i freni sono operativi per quasi un secondo in più, grazie alla presenza di 8 frenate, contro le 7 della pista portoghese. Pur avendo 15 curve, solo in 3 di esse i freni sono usati per oltre 2 secondi e complice l’elevata velocità raggiunta dalle attuali F.1 in curva, in un unico caso la frenata determina una riduzione della velocità di almeno 200 km/h. Gli spazi di frenata sono invece tutti compresi tra gli 83 e i 122 metri, mentre il carico sul pedale del freno va da un minimo di 83 kg ad un massimo di 135 kg. ​​Delle 7 frenate del GP Portogallo 2 sono considerate altamente impegnative per i freni, 4 sono di media difficoltà e una sola è light. La più dura per l’impianto frenante è la quinta curva: le monoposto vi arrivano a 318 km/h e scendono a 84 km/h in soli 122 metri. Per riuscirci i piloti frenano per 2,72 secondi esercitando un carico di 135 kg sul pedale del freno ed affrontando una decelerazione di 5,1 g. ​ ​ In fondo all'articolo potete trovare anche l'interessantissimo video sull'hardest breaking point, il punto di frenata più impegnativo, by Brembo.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP PORTOGALLO 2020

Se è vero che domenica si correrà per la prima volta una gara di Formula 1 sulla pista di Portimao, non sarà invece un inedito il Gran Premio di Portogallo, appuntamento fisso del mondiale a cavallo tra gli Ottanta e i Novanta. Le prime tre edizioni, però risalgono al triennio 1958-60, e si svolsero per due volte sul circuito di Oporto, e per una su quella del Monsanto. Dal 1984 al 1996, invece, si è sempre gareggiato sulla pista dell'Estoril, vicino Lisbona. Dei 16 GP sin qui disputati, tre sono stati vinti da Alain Prost e da Nigel Mansell, due da Stirling Moss e uno da altri otto piloti tra cui Ayrton Senna, che vanta il primato delle pole all'Estoril, ben 3 contro le 2 di Moss, Berger, Mansell e Damon Hill. Tra le scuderie il primato di vittorie spetta alla Williams con 6 successi, contro i 3 della McLaren e i 2 di Vanwall e Ferrari. La Williams comanda, infine, anche nelle pole, con 5 contro le 3 di Lotus e Ferrari.

Per conoscere tutti i vincitori dell'appuntamento lusitano, consultare l'albo d'oro del Gran Premio di Portogallo,

PREVISIONI METEO DEL GP PORTOGALLO 2020

Weekend imprevedibile dal punto di vista meteorologico quello che andrà in scena questo fine settimana a Portimao. Il cielo dovrebbe reggere venerdì e sabato, ma la vera incognità è per domenica, con la pioggia hce potrebbe imperversare sull'autodromo dell'Algarve. Nel dettaglio i dati di weather.com

Venerdì 23 ottobre – Per lo più soleggiato, 20% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 12°C e i 21°C, umidità: 77%

Sabato 24 ottobre – Per lo più soleggiato, 10% possibilità di precipitazioni, temperature tra 13°C e i 23°C, umidità: 74%

Domenica 25 ottobre – Rovesci, 50% possibilità di precipitazioni, temperature tra i 12°C e i 21°C, umidità: 76%.

GP PORTOGALLO 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Ecco come e dove vedere in tv il Gran Premio del Portogallo

F1 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA PILOTI

CLASSIFICA COSTRUTTORI

RISULTATI GP PORTOGALLO 2020

Domenica 25 ottobre, ore 14.10

GRIGLIA DI PARTENZA GP PORTOGALLO 2020

RISULTATI QUALIFICHE GP PORTOGALLO 2020

Sabato 24 ottobre, ore 15.00

RISULTATI PROVE LIBERE 3 GP PORTOGALLO 2020

Sabato 24 ottobre, ore 12.00

RISULTATI PROVE LIBERE 2 GP PORTOGALLO 2020

Venerdì 23 ottobre, ore 16.00

RISULTATI PROVE LIBERE 1 GP PORTOGALLO 2020

Venerdì 23 ottobre, ore 12.00