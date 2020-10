LA STORIA Il Gran Premio del Portogallo torna nel calendario della Formula 1 nel 2020, approfittando dei “tagli” causati dalla pandemia da coronavirus per un inatteso rientro nel circus. A debuttare è quindi ufficialmente la pista di Portimao, utilizzata in passato soltanto per alcune sessioni di test collettivi. In passato si era corso sul circuito Boavista e Monsanto, a Oporto e Lisbona, tra il 1958 e il 1960. Dal 1984 al 1996 la gara si è disputata sul tracciato dell’Estoril, in cui Nigel Mansell e Alain Prost hanno conquistato tre successi a testa.

ALBO D'ORO GP PORTOGALLO F1