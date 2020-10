TUTTO APERTO Quattro tappe alla fine di questa velocissima stagione della MotoGP, e i giochi per il titolo sono ancora tutti completamente aperti. Quattro sono i piloti che si sfideranno per la vetta iridata al termine del Gran Premio di Teruel, al MotorLand Aragon di Alcaniz, la stessa pista che ha ospitato il Motomondiale lo scorso fine settimana, e sono Joan Mir (Suzuki), Fabio Quartararo (Yamaha), Maverick Vinales (Yamaha) e Andrea Dovizioso (Ducati), tutti racchiusi in 15 punti. ;a tanti di più saranno quelli che potranno aspirare a un posto sul podio e, perché no, a rientrare in lizza per il titolo, a partire da Alex Rins e Alex Marquez, che sono saliti sul primo e secondo gradino del podio lo scorso weekend, ma anche Taka Nakagami, quinto nel mondiale a 29 punti dalla vetta, Franco Morbidelli, Jack Miller, Cal Crutchlow, Pol Espargaro, Brad Binder, Pecco Bagnaia e chi più ne ha più ne metta, in questa imprevedibile stagione. Non ci saranno, ancora una volta, Marc Marquez, fermo per infortunio, e Valentino Rossi, positivo al Covid-19, ma lo spettacolo non mancherà, e ve ne renderemo conto con i nostri LIVE, non facendovi perdere neanche un minuto del secondo weekend aragonese.

Gli orari tv del weekend di Alcaniz | Tutte le info e i risultati del GP Aragona 2020 | Classifica piloti e costruttori | Calendario MotoGP 2020

La sessione LIVE inizierà alle 12.45 di domenica 25 ottobre. Segui il Gran Premio di Teruel 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto.