CENTO PUNTI Domenica, con la gara bis in Aragona, andrà in scena il quart'ultimo appuntamento di questa imprevedibile stagione MotoGP. I primi quattro in classifica sono raccolti in appena 15 punti, con Joan Mir che ora comanda su Fabio Quartararo (-6), Maverick Vinales (-12) e Andrea Dovizioso (-15), e tutti possono ancora vincere il titolo. Oltre a questi quattro c'è la possibilità che si inseriscano ancora nella contesa altri piloti, d'altronde ci sono ancora 100 punti a disposizione e molti ne devono recuperare ben meno dalla vetta: Nakagami 29, Morbidelli 34, Rins 36, Miller 39 e Pol Espargaro 44. In un mondiale così folle, tutto può ancora succedere, ma attenzione a predire una gara simile a quella dello scorso fine settimana, perché negli altri back-to-back sulla stessa pista già visti in stagione (Jerez, Spielberg, Misano), abbiamo assistiti a tutto e il contrario di tutto, anche a valori completamente ribaltati. Ancora assenti Marquez (infortunato) e Rossi (con il Covid-19), non resta che attendere per vedere se Ducati e KTM recupereranno lo svantaggio palesato ad Alcaniz su Yamaha (ma solo in prova), Honda e Suzuki.

MOTORLAND ARAGON, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Il tracciato di Alcaniz, denominato MotorLand Aragon, è tra i più moderni e recenti non solo del Motomondiale, ma del panorama internazionale. Nella località spagnola si sono disputate celebri corse stradali tra gli anni Sessanta e i Duemila, quando fu decisa la costruzione di questa pista di 5.077 metri e 17 curve (o 16 a seconda delle interpretazioni: l'ultimo curvone è considerato come composto da due curve dalla MotoGP), disegnata dall'architetto tedesco Hermann Tilke. Il tracciato iberico presenta 10 curve a sinistra e 7 a destra, con una carreggiata di 15 metri di larghezza e un rettilineo principale di quasi un chilometro: 968 metri, per la precisione. Il record della pista è ormai datato di cinque anni e appartiene a Marc Marquez, che per strappare la pole nel 2015 girò in 1'46''635, mentre in gara la miglior prestazione è dell'attuale tester Yamaha Jorge Lorenzo, in 1'48''120 nello stesso anno. Il record di velocità è invece stato battuto lo scorso weekend e ora appartiene a Francesco Bagnaia, che nel corso delle FP2 di venerdì pomeriggio ha toccato i 351,8 kmh, superando di ben 5kmh il vecchio primato di Andrea Dovizioso.

ALCANIZ, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista del Motorland Aragon Alcaniz, considerata di livello 4 su 5 (Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 31%

Numero di frenate: 11

Curve più impegnative: 16, 1 e 12.

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, il MotorLand Aragón rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, uguale all’altra pista spagnola di Jerez. A fine agosto ha ospitato le Superbike che hanno girato solo 2 secondi e 2 decimi più lente della MotoGP, pur raggiungendo picchi di velocità massima inferiori. D’altra parte nei primi 2 km la pista presenta 7 frenate che non agevolano un buon raffreddamento dell’impianto frenante: la sequenza serrata di staccate a cavallo del primo intermedio rischia di mettere in crisi i freni. Così come per la Superbike, anche la MotoGP utilizza i freni in 11 delle 17 curve del MotorLand Aragón: i freni in carbonio della classe regina sono però utilizzati 33 secondi ogni giro, rispetto ai 31 secondi dei freni in acciaio della Superbike. Di conseguenza cambia anche la percentuale di utilizzo: 31 per cento dell’intera gara per la MotoGP, 28 per cento per la Superbike. Invece, il carico complessivo esercitato sulla leva del freno in un giro intero vede la Superbike avanti con 41,4 kg rispetto ai 40,4 kg della MotoGP. Quest’ultima vanta però un carico maggiore rispetto alle derivate di serie nelle prime 3 frenate della pista (curve 1, 3 e 4), nella sesta (curva 8) e nell’ultima (curva 16). ​Delle 11 frenate del MotorLand Aragón 2 sono classificate come impegnative per i freni, 4 sono di media difficoltà e le restanti 5 poco scarsamente impegnative. Così come per le Superbike, la staccata più dura per la MotoGP è alla curva 16: al termine del rettilineo di 968 metri le MotoGP passano da 337 km/h a 143 km/h in 4,6 secondi . Per riuscirci i piloti esercitano un carico di 6 kg sulla leva del freno e subiscono una decelerazione di 1,5 g mentre la pressione del liquido freno raggiunge i 12,9 bar.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP DI TERUEL

I NUMERI Per la prima volta la gara di Alcaniz si chiamerà GP di Teruel, per distinguerla dalla prova andata in scena domenica scorsa sullo stesso tracciato. I numeri, pertanto, si riferiscono al GP di Aragona, e negli ultimi 9 anni (su 11 totali) dell'appuntamento aragonese, nessuno è riuscito a battere i piloti spagnoli. L'unico a farlo, nel 2010 e 2011, fu Casey Stoner con la Ducati, dopodiché Dani Pedrosa (2012), Jorge Lorenzo (2014-15), Marc Marquez (2013, 2016-19) se, domenica scorsa, Alex Rins, si sono spartiti i trionfi. Tra gli attuali iscritti al mondiale MotoGP sono tanti i piloti che hanno vinto in Aragona nelle classi propedeutiche: Franco Morbidelli (nel 2017 in Moto2), Maverick Vinales (nel 2014 in Moto2), Pol Espargaro (nel 2010 in Moto3 e nel 2012 in Moto2), Joan Mir (nel 2017 in Moto3), Miguel Oliveira (nel 2015 in Moto3), Brad Binder (nel 2018 e 2019 in Moto2) e lo stesso Alex Rins, che prima del successo di domenica vinse nel 2013 in Moto3.

ALBO D'ORO Questa sarà la prima edizione del Gran Premio di Teruel, ma per conoscere i vincitori passati sulla pista del Motorland Aragon di Alcaniz basta dare una scorsa dell'albo d'oro del Gran Premio di Aragona.

PREVISIONI METEO DEL GP TERUEL 2020

Dopo il freddo imprevisto della scorsa settimana, si attendono temperature leggermente più miti per il prossimo fine settimana sul Motorland Aragon di Alcaniz. Qualche grado in più e il solito cielo sereno per i piloti delle tre classi, con una piccola possibilità di pioggia al venerdì. Di seguito i dettagli da weather.com

Venerdì 23 ottobre: temperature: max 23°, min 11°; parzialmente nuvoloso, precipitazioni 20%, umidità 58% vento 13kmh.

Sabato 24 ottobre: temperature: max 22°, min 7°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 53% vento 13kmh.

Domenica 25 ottobre: temperature: max 23°, min 9°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 45% vento 13kmh

GP TERUEL 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale così come DAZN, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista francese. Stavolta il Motomondiale sarà in diretta anche su TV8, ma solo qualifiche e gara. Clicca qui per conoscere tutti gli orari del weekend nel dettaglio. Attenzione, il Gran Premio della classe MotoGP scatterà alle ore 13 per evitare la sovrapposizione con la Formula 1.

