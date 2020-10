GP ARAGONA IN TV Neanche il tempo di rifiatare dopo la bella (e fredda) gara di Le Mans, che la MotoGP si sposta in Spagna, dove resterà per quattro settimane, due delle quali in Aragona. Al Motorland Aragon di Alcaniz andrà infatti in scena domenica il Gran Premio di Aragona, con una situazione in classifica molto simile a quella della scorsa settimana. Sembrano quattro i piloti in lotta per il mondiale, con lo yamahista Fabio Quartararo che - nonostante le difficoltà - ha mantenuto la vetta iridata con 10 punti di margine sul suzukista Joan Mir, più in difficoltà di lui a Le Mans, 18 su Andrea Dovizioso, che si è rivisto combattivo nelle prime posizioni sotto la pioggia francese, e 19 su Maverick Vinales, anch'esso alle prese con una Yamaha non eccelsa sotto la pioggia. Al netto di sorprese saranno loro i piloti da tenere d'occhio questo fine settimana per la classifica, mentre per la vittoria del GP il discorso cambia: Tutti possono dire la loro, da Rins, Morbidelli e Rossi che cercheranno riscatto dopo l'opaco GP di Francia, a Miller, Pol Espargaro, Oliveira, Petrucci, Binder, Bagnaia, Alex Marquez e Zarco, tutti già sul podio in questa stagione, e ci aggiungiamo Taka Nakagami, mai a podio ma sempre nei 10 e quinto nella classifica generale. Un Gran Premio apertissimo che potrete seguire in diretta tv su Sky Sport MotoGP HD e in differita su TV8. In streaming sarà possibile vedere la gara a pagamento su Sky Go, Now TV e DAZN, mentre vi suggeriamo sempre di accompagnare ogni sessione con le dirette scritte di Motorbox.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 16 ottobre

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 1

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 1

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 1

13.15-13.55 - Moto3, Prove libere 2

14.10-14.55 - MotoGP, Prove libere 2

15.10-15.50 - Moto2, Prove libere 2

Sabato 17 ottobre

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 3

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 3

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 3

12.35-12.50 - Moto3, Qualifica 1

13.00-13.15 - Moto3, Qualifica 2

13.30-14.00 - MotoGP, Prove libere 4

14.10-14.25 - MotoGP, Qualifica 1

14.35-14.50 - MotoGP, Qualifica 2

15.10-15.25 - Moto2, Qualifica 1

15.35-15.50 - Moto2, Qualifica 2

Domenica 18 ottobre

8.40-9.00 - Moto3, Warm Up

9.10-9.30 - Moto2, Warm Up

9.40-10.00 - MotoGP, Warm Up

11.00 - Moto3, Gara

12.20 - Moto2, Gara

14.00 - MotoGP, Gara

