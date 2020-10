ROSSI NON C'È La notizia bomba dell'assenza di Valentino Rossi per la positività al Covid-19 ha scosso il paddock della MotoGP, ma cambiato poco gli equilibri per il campionato, visto che il centauro di Tavullia si era già messo fuori dai giochi da solo cadendo tre volte nelle ultime tre gare. Non potrà ambire così a riscattarsi, visto che sarà costretto a saltare con ogni probabilità entrambe le tappe di Alcaniz, dove questa settimana si comincia con il Gran Premio d'Aragona. Sono quattro i piloti che si stanno giocando il mondiale: Fabio Quartararo (Yamaha), Joan Mir (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) e Maverick Vinales (Yamaha), i riflettori sono tutti puntati su questi quattro assi, mentre per la gara almeno altri 10 piloti sembrano avere le carte in regola per aspirare al podio, e chissà che alcuni di loro, Morbidelli, Miller e Pol Espargaro in primis, non sia anche in grado di prendere l'ultimo treno per rientrare nella lotta iridata. Avremo le idee più chiare solo dopo averli visti in pista, seguite con noi di Motorbox ogni singolo secondo di azione al Motorland Aragon!

La sessione inizierà sabato 17 ottobre alle 9.50. Segui le FP3 del GP di Aragona 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto.