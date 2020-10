ITALIA: QUASI DISASTRO Dal giorno nero dei piloti italiani della classe Moto2 si salva solamente Enea Bastianini, che al termine di una gran bella battaglia con Jorge Martin, arpiona la seconda posizione ad Aragon e si porta a casa un secondo posto prezioso per non farsi sacavalcare anch'esso da Sam Lowes, che con la seconda vittoria consecutiva si stava per prendere la vetta iridata. Erano infatti caduti Marini dopo pochi giri (era sesto) e i due leader della corsa, Di Giannantonio e Bezzecchi. Il primo saluta una vittoria che sarebbe stata meritata, il secondo - oltre alla vittoria - anche la vetta iridata, che ora è lontana ben 25 punti. Anche in Moto3 poche soddisfazioni per i colori italiani, con Celestino Vietti che sbaglia gomma e finisce nono, perdendo però appena due punti dal leader iridato Albert Arenas, settimo. La vittoria è andata a Jaume Masia, il più bravo nella bagarre dell'ultimo giro, davanti a Binder e Fernandez. Quarto Romano Fenati.

MOTO2 Brivido al via, con Jorge Navarro che cade in mezzo al gruppo e viene schivato da tutti, rimediando giusto qualche botta. Scattano bene i piloti italiani che si mettono subito in testa con Bezzecchi e Di Giannantonio davanti a Sam Lowes, e con Luca Marini che da settimo diventa quinto, poi sesto in scia comunque a Jorge Martin. Il leader del mondiale però, scivola dopo pochi giri e saluta la contesa, mentre davanti si forma un terzetto molto battagliero. Quando ''Diggia'' decide di rompere gli indugi, spinge sul gas ma dopo poche curve si stende, lasciando due aspiranti al podio. Marco Bezzecchi sembra averne un po' di più e riesce a tenere dietro Sam Lowes, mentre Jorge Martin non sembra in grado di rientrare e deve guardarsi le spalle da Enea Bastianini, che nel frattempo si è sbarazzato di Dixon. Negli ultimi giri si decide il podio: Marco Bezzecchi attacca e allunga su Sam Lowes, ma a due tornate dalla fine si stende e lascia via libera al britannico. Dietro invece sono autori di un duello bellissimo durato sei giri e che ha visto vincitore Enea Bastianini, che all'ultimo giro prevale su Jorge Martin e si prende la vetta iridata. Nella top ten terminano anche Dixon, Gardner, Ramirez, Garzo, Roberts, Nagashima e Corsi, ma il mondiale è una questione per quattro, con Bezzecchi più staccato e i primi tre raccolti in appena 5 punti.

MOTO3 Parte subito bene Albert Arenas che prende il comando nel primo giro davanti al poleman Raul Fernandez, che però si riprende la posizione e inizia a trainare il gruppo sin dai primi giri. Molto attivi nelle posizioni di testa anche Suzuki e Fenati, mentre cade presto Gabriel Rodrigo e si stacca con la gomma più dura Celestino Vietti. Vanno via in quattro, con Binder che si unisce presto alla festa. A 10 giri dal termine rientrano nel gruppo di testa McPhee, Masia e Alcoba, mentre Vietti, sprofondato in 15° posizione, comincia a recuperare dalle retrovie assieme a Denis Foggia, ma il riaggancio non avviene e dunque restano in otto a giocarsi la vittoria. Al termine di un ultimo giro entusiasmante passa per primo sul traguardo Jaume Masia del team Leopard, davanti a Binder e Fernandez, con Fenati quarto e il leader iridato Arenas solo settimo. Vietti finisce nono e perde solo 2 punti in classifica dallo spagnolo e lo segue ora a -18 con Ai Ogura che finisce a -13 con il 14° posto di oggi.

ORDINE D'ARRIVO GP ARAGONA MOTO2

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Sam LOWES Kalex 39'33.202 2 Enea BASTIANINI Kalex +4.195 3 Jorge MARTIN Kalex +4.340 4 Jake DIXON Kalex +9.298 5 Remy GARDNER Kalex +14.765 6 Marcos RAMIREZ Kalex +15.130 7 Hector GARZO Kalex +15.192 8 Joe ROBERTS Kalex +17.024 9 Tetsuta NAGASHIMA Kalex +19.000 10 Simone CORSI MV Agusta +20.206 11 Augusto FERNANDEZ Kalex +22.661 12 Thomas LUTHI Kalex +22.692 13 Edgar PONS Kalex +22.995 14 Stefano MANZI MV Agusta +23.301 15 Marcel SCHROTTER Kalex +23.989 16 Xavi VIERGE Kalex +26.747 17 Lorenzo DALLA PORTA Kalex +26.862 18 Nicolò BULEGA Kalex +27.686 19 Hafizh SYAHRIN Speed Up +27.761 20 Lorenzo BALDASSARRI Kalex +27.892 21 Bo BENDSNEYDER NTS +36.250 22 Andi Farid IZDIHAR Kalex +44.779 23 Somkiat CHANTRA Kalex +45.687 24 Xavi CARDELUS Speed Up +47.231 25 Kasma DANIEL Kalex +58.178 26 Piotr BIESIEKIRSKI NTS +1'05.154 27 Jorge NAVARRO Speed Up 3 Giri Marco BEZZECCHI Kalex 2 Giri Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 11 Giri Luca MARINI Kalex 19 Giri

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO2

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Enea BASTIANINI Kalex ITA 155 2 Sam LOWES Kalex GBR 153 3 Luca MARINI Kalex ITA 150 4 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 130 5 Jorge MARTIN Kalex SPA 95 6 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 79 7 Joe ROBERTS Kalex USA 74 8 Remy GARDNER Kalex AUS 72 9 Thomas LUTHI Kalex SWI 72 10 Marcel SCHROTTER Kalex GER 61 11 Aron CANET Speed Up SPA 61 12 Xavi VIERGE Kalex SPA 59 13 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 54 14 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 47 15 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 45 16 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 41 17 Jake DIXON Kalex GBR 35 18 Hector GARZO Kalex SPA 34 19 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 25 20 Stefano MANZI MV Agusta ITA 20 21 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 18 22 Nicolò BULEGA Kalex ITA 17 23 Simone CORSI MV Agusta ITA 14 24 Somkiat CHANTRA Kalex THA 10 25 Bo BENDSNEYDER NTS NED 5 26 Edgar PONS Kalex SPA 5 27 Lorenzo DALLA PORTA Kalex ITA 5 28 Dominique AEGERTER NTS SWI 4 29 Mattia PASINI Kalex ITA 30 Andi Farid IZDIHAR Kalex INA 31 Kasma DANIEL Kalex MAL 32 Piotr BIESIEKIRSKI NTS POL 33 Jesko RAFFIN NTS SWI 34 Alejandro MEDINA Speed Up SPA 35 Xavi CARDELUS Speed Up AND

ORDINE D'ARRIVO GP ARAGONA MOTO3

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Jaume MASIA Honda 37'45.009 2 Darryn BINDER KTM +0.091 3 Raul FERNANDEZ KTM +0.196 4 Romano FENATI Husqvarna +0.327 5 John MCPHEE Honda +0.368 6 Jeremy ALCOBA Honda +0.385 7 Albert ARENAS KTM +0.396 8 Tatsuki SUZUKI Honda +1.933 9 Celestino VIETTI KTM +2.389 10 Dennis FOGGIA Honda +2.461 11 Kaito TOBA KTM +2.966 12 Carlos TATAY KTM +3.020 13 Ayumu SASAKI KTM +4.872 14 Ai OGURA Honda +10.949 15 Deniz ÖNCÜ KTM +10.979 16 Filip SALAC Honda +11.172 17 Alonso LOPEZ Husqvarna +13.861 18 Niccolò ANTONELLI Honda +19.761 19 Sergio GARCIA Honda +21.284 20 Yuki KUNII Honda +21.339 21 Riccardo ROSSI KTM +21.379 22 Jason DUPASQUIER KTM +21.440 23 Stefano NEPA KTM +21.520 24 Ryusei YAMANAKA Honda +36.570 25 Barry BALTUS KTM +36.628 26 Davide PIZZOLI KTM +36.676 27 Khairul Idham PAWI Honda +36.739 Maximilian KOFLER KTM 2 Giri Andrea MIGNO KTM 11 Giri Gabriel RODRIGO Honda 0 Giro

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO3