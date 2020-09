LA REDENZIONE A due anni dal fattaccio che rischiò di porre fine alla sua carriera, quando proprio qui a Misano nel 2018 in Moto2 fu squalificato e defenestrato dal suo team per aver toccato il freno di Stefano Manzi, Romano Fenati si riscatta e vince una gara bellissima, il suo 12° successo nel Motomondiale, al Gran Premio dell'Emilia Romagna e della Riviera di Rimini! Il pilota del team di Max Biaggi è stato sempre nelle posizioni di testa e solo nel finale è riuscito con maestria ed esperienza a infilarsi nei varchi aperti dalla bagarre per prendere la testa a due curve dalla fine e involarsi verso il successo. A farne le spese un bravissimo e generosissimo Celestino Vietti, che per tutta la gara ha rintuzzato gli attacchi di chiunque, ma all'ultimo giro dopo aver ripassato Arenas e Masia, non ha potuto chiudere la porta a Fenati, abilissimo a infilarsi in un pertugio e a involarsi verso la vittoria. Terzo sul traguardo è passato Ai Ogura, che ha accorciato su Albert Arenas, sempre leader del mondiale ma con appena 2 punti da difendere sul pilota giapponese.

Record breaker!!! 🏆@RomanoFenati now has more #Moto3 victories than any other rider in the history of the class! 👏#EmiliaRomagnaGP 🏁 pic.twitter.com/sKPpBItbXr — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 20, 2020

MOTO3 Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo il poleman Raul Fernandez ma sono subito della bagarre anche il leader del mondiale Albert Arenas e i tre italiani Tony Arbolino, Romano Fenati e Celestino Vietti. Quest'ultimo, dopo un po' di attesa, a metà gara prende il comando del gruppone, mentre si fanno vedere anche Alcoba, Jaume Masia e Gabriel Rodrigo. Da dietro rimonta anche il solito Darryl Binder che raggiunge il pacchetto di mischia composto anche da Foggia, Migno, McPhee e Ogura. La solita gara di gruppo perde Dennis Foggia a 13 giri dal termine caduto dopo un contatto con Alcoba, e Tony Arbolino che si stacca dal gruppo che conta, in cui tra Alcoba e Binder, si vedono scintille. Vietti cerca di mantenere sempre il comando del gruppo per tenersi lontano dai rischi. Ma ci provano in tanti a mettere il musetto davanti a quello di Vietti, da Rodrigo ad Arenas fino a Fenati e Masia, con Celestino che rintuzza ogni attacco. A 6 giri dal termine Binder vola in highside e abbandona la gara, a due invece comincia la bagarre ravvicinatissima con Masia, Arenas, Ogura e Fenati che insidiano o passano Vietti, il quale puntualmente li rimette dietro. All'ultimo giro Arenas passa Vietti al Tramonto, poi alla staccata del carro è Masia a prendere la testa, per ripassarlo Vietti apre uno spiraglio in cui si infila Romano Fenati, che vince davanti a Vietti e Ogura!

ORDINE D'ARRIVO GP EMILIA ROMAGNA E RIVIERA DI RIMINI MOTO3

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Romano FENATI Husqvarna 39'30.124 2 Celestino VIETTI KTM +0.036 3 Ai OGURA Honda +0.121 4 Albert ARENAS KTM +0.199 5 Jaume MASIA Honda +0.280 6 Raul FERNANDEZ KTM +0.439 7 Deniz ÖNCÜ KTM +0.678 8 Andrea MIGNO KTM +0.791 9 Kaito TOBA KTM +0.939 10 John MCPHEE Honda +1.125 11 Tony ARBOLINO Honda +1.452 12 Gabriel RODRIGO Honda +1.687 13 Jeremy ALCOBA Honda +4.331 14 Ayumu SASAKI KTM +5.925 15 Stefano NEPA KTM +6.165 16 Filip SALAC Honda +6.249 17 Sergio GARCIA Honda +7.167 18 Niccolò ANTONELLI Honda +12.714 19 Carlos TATAY KTM +18.045 20 Ryusei YAMANAKA Honda +20.184 21 Riccardo ROSSI KTM +20.498 22 Barry BALTUS KTM +20.291 23 Jason DUPASQUIER KTM +20.555 24 Khairul Idham PAWI Honda +24.967 25 Yuki KUNII Honda +25.264 26 Davide PIZZOLI KTM +27.159 27 Maximilian KOFLER KTM +27.848 Darryn BINDER KTM +5 Giri Dennis FOGGIA Honda +13 Giri Alonso LOPEZ Husqvarna +15 Giri

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO3