DOPPIETTA AZZURRA Una gara complicatissima e tiratissima, sospesa due volte per l'avvento di qualche goccia di pioggia, finisce alla fine nel carniere di Enea Bastianini, che è molto aggressivo alla ripartenza e prende subito quel minimo vantaggio che in una gara sprint si dimostra subito decisivo! Nel finale la gomma soft montata nella pausa cala, ma non abbastanza ed Enea porta a casa la terza vittoria dell'anno, davanti a Marco Bezzecchi e a Sam Lowes! Quarto Luca Marini, penalizzato dalla scelta di tenere la gomma dura anche per la gara sprint che si è sviluppata dopo le soste per pioggia! Ancora una doppietta dunque dopo quelle di MotoE e Moto3, con Enea Bastianini che ora in classifica è distante appena 5 punti da Luca Marini, e con Bezzecchi che li segue a 20 punti dalla vetta. Giunge nei dieci anche Fabio Di Giannantonio, ottavo, con Niccolò Bulega, undicesimo, e con Baldassarri, Pasini, Manzi e Corsi a ridosso dei quindici.

LA GARA Al via parte benissimo Xavi Vierge che dalla terza posizione infila sia Bezzecchi che Marini e si mette davanti già alla prima curva. Non ci stanno però i ragazzi italiani che subito si mettono nei suoi scarichi e dopo una bella bagarre, con i ragazzi dell'Academy VR46, Marini e Bezzecchi all'inizio sorpresi dall'aggressività dei suoi rivali, e poi tornati davanti. Al sesto giro la gara viene sospesa per il sopraggiungere di alcune gocce di pioggia con Bastianini davanti a Marini, Vierge, Bezzecchi e Di Giannantonio. Si riparte con queste posizioni per una gara sprint di 10 giri alle 13.05. Come avvenuto già nella prima gara, per passare Marini (prima era Bezzecchi), Bastianini lo fa andare largo e sprofondare dal 1° al 5° posto, prendendosi poi la posizine su Vierge. Maro e Bez sono costretti alla rimonta dalla 5° e 6° piazza, dietro anche a Schrotter e Navarro. I due superano di pari passo Navarro a 8 giri dal termine, ma la gomma dura di Marini lo penalizza tanto nei primi giri, e così viene passato da Bezzecchi e Lowes. A 5 giri dalla fine si stende Vierge, toccato da Schrotter, e così Bezzecchi (che li aveva passati un attimo prima), diventa secondo e deve difendersi da Lowes, ma entrambi hanno Bastianini nel mirino, con le gomme che iniziano a perdere prestazione. Il ricongiungimento, però, non avviene, e Bastianini trionfa su Bez, Lowes e Maro.

ORDINE D'ARRIVO GP EMILIA ROMAGNA E RIVIERA DI RIMINI MOTO2

CLASSIFICA CAMPIONATO DEL MONDO MOTO2