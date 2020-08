GP AUSTRIA Due gare molto intense quelle andate in scena oggi a Spielberg. E se nella Moto3 si è vista la terza vittoria di Albert Arenas e una pioggia di squalifich per track limits warning, nella Moto2 dopo tre giri la bandiera rossa ha fatto tenere il fiato sospeso per divesi minuti, in attesa di notizie sulle condizioni di Hafizh Syahrin, che è stato protagoninsta di uno spaventoso incidente scaturito dalla caduta dell'ex leader del mondiale Enea Bastianini. Il malese è uscito ammaccato ma vivo dal botto, per cui si è ripartiti per una gara di 13 giri appena in cui lo spagnolo Martin è risucito a fiaccare la resistenza di Luca Marini, che con il secondo posto si prende anche la vetta della classifica iridata. Terzo Schrotter, sesto Bezzecchi che butta via il podio nei primi giri.

L'INCIDENTE Al primo via scatta benissimo Jorge Martin che prende la testa davanti a Marcel Schrotter. All'inizio del quarto giro il leader del mondiale Enea Bastianini, quinto dietro a Marini e a un super Bezzecchi (rimontante dalla 10° piazza), apre il gas troppo presto, perde il controllo e viene disarcionato dalla sua moto, che resta al centro del rettilineo dopo curva 2 e viene centrata in pieno da Hafizh Syahrin. Minuti di spavento, poi viene comunicato che Syahrin è cosciente e i replay della televisione rendono chiarissima la tragedia sfiorata, non solo per lo sfortunato malese. Aegerter sfiora pezzi impazziti ovunque, così come Pons che prende in pieno la ruota della moto di Bastianini, e rischia di travolgere Syahrin, steso a terra poco più avanti.

MOTO2 La gara è ripresa più tardi diventando una sprint di 13 giri con la griglia maturata al terzo giro, e dunque con Martin, Schrotter e Marini in prima fila, e Bezzecchi in seconda. Al secondo via, dato con il quick restart alle 12.55, scatta bene Marini che si mette subito in seconda posizione e con Martin scappano in due. Bezzechi è subito terzo ma tre gravi errori in frenata nel corso di un solo giro lo fanno precipitare in 13° posizione. Dietro ai primi due si forma una coppia con Gardner e Schrotter che prova a rientrare, mentre si ritirano Navarro, Nagashima e, poco dopo, lo stesso Gardner. Approfitta delle cadute Bezzecchi per risalire di qualche posizione, mentre davanti Martin riesce ad allungare e portarsi a casa la vittoria su Marini e Schrotter. Per il quarto posto bella lotta tra Vierge, Lowes e Bezzecchi, in cui la spunta lo spagnolo. Nel mondiale ora il nuovo leader è Luca Marini con 5 punti di margine su Enea Bastianini e 19 su Jorge Martin.

MOTO3 La solita gara di gruppo incertissima è quella venuta fuori invece in mattinata dalla classe Moto3. La pista di Spielberg con le sue staccatone, favorisce gare di questo tipo soprattutto per la classe Moto3, e dunque c'è poco da raccontare di un GP che a ogni giro ha visto alternarsi al comando un pilota diverso tra Arenas, Masia, Oncu, Binder e Vietti, per dirne solo alcuni. Si decide tutto all'ultimo giro con una lotta senza quartiere per la terza piazza, con Albert Arenas e Jaume Masia che avevano preso un minimo margine su Ai Ogura, Darryl Binder e Celestino Vietti. Alla fine finiscono in quest'ordine sul traguardo, con Vietti miracolato tre volte tra curva 3 e 4 e danneggiato dal giovane sud africano Binder, fratello dell'ormai celebre Brad. Finisce qui? No... Ogura, Binder e Vietti sono stati tutti tolti dalle prime posizioni di classifica per aver ecceduto i track limits all'ultimo giro, graziato invece Arenas, che ha solo pizzicato la zona verde oltre i cordoli. Viene ripescato perciò McPhee per il terzo gradino del podio, mentre in classifica Arenas è sempre più leader solitario, implacabile.

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Albert ARENAS KTM 37'25.323 2 Jaume MASIA HONDA +0.049 3 John MCPHEE HONDA +0.447 4 Ai OGURA HONDA +0.121 5 Celestino VIETTI KTM +0.292 6 Darryn BINDER KTM +0.275 7 Tony ARBOLINO HONDA +0.487 8 Deniz ÖNCÜ KTM +1.083 9 Raul FERNANDEZ KTM +1.136 10 Tatsuki SUZUKI HONDA +1.177 11 Gabriel RODRIGO HONDA +2.221 12 Andrea MIGNO KTM +1.924 13 Ayumu SASAKI KTM +2.596 14 Jeremy ALCOBA HONDA +2.228 15 Stefano NEPA KTM +2.609 16 Sergio GARCIA HONDA +2.866 17 Romano FENATI HUSQVARNA +2.920 18 Riccardo ROSSI KTM +3.486 19 Niccolò ANTONELLI HONDA +4.276 20 Kaito TOBA KTM +4.309 21 Dennis FOGGIA HONDA +5.776 22 Carlos TATAY KTM +8.485 23 Alonso LOPEZ HUSQVARNA +10.963 24 Ryusei YAMANAKA HONDA +23.563 25 Maximilian KOFLER KTM +23.814 26 Yuki KUNII HONDA +23.970 27 Davide PIZZOLI KTM +23.929 28 Jason DUPASQUIER KTM +24.064 Filip SALAC HONDA +1 lap Barry BALTUS KTM +17 laps Khairul Idham PAWI HONDA

