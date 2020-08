UN MONDIALE APERTISSIMO La MotoGP sbarca in Austria per un doppio appuntamento al Red Bull Ring. Questa settimana, infatti, e la prossima Spielberg sarà il centro del mondo delle moto con due GP, il secondo dei quali si chiamerà GP della Stiria. Potrebbero essere due weekend profondamente diversi, anche perché per il primo che vi racconteremo con i nostri live, è attesa pioggia insistente dal venerdì alla domenica, alla faccia della collocazione ferragostana in calendario. E allora vedremo se Fabio Quartararo saprà difendere la vetta del Mondiale, se Maverick Vinales saprà riprendersi dopo la brutta prestazione di Brno, se Brad Binder e le altre KTM saranno in grado di stupire ancora, e se Andrea Dovizioso, Valentino Rossi, Alex Rins, Franco Morbidelli e tutti gli altri big di questa MotoGP orfana (per altri due GP) di Marc Marquez, potranno nutrire velleità di titolo.

Gli orari tv del weekend di Spielberg | Tutte le info e i risultati del GP Austria 2020 | Classifica piloti e costruttori | Calendario MotoGP 2020

Segui le FP1 del GP d'Austria 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto. La sessione LIVE inizierà alle ore 9.50 di venerdì 14 agosto 2020.