GP AUSTRIA IN TV L'evento centrale del primo triplo back-to-back della stagione si disputerà a Spielberg, in Austria dove, a cavallo di Ferragosto, andrà in scena la quarta gara della classe MotoGP del 2020. La pista stiriana, che ospiterà il mondiale per due weekend di fila, è da sempre terreno di caccia per le Ducati, che spera di poter rialzare la testa dopo un avvio di campionato un po' zoppicante. In testa al mondiale c'è Fabio Quartararo, reduce da due trionfi a Jerez ma anche da una gara opaca a Brno, dove invece ha vinto a sorpresa la KTM di Brad Binder, una moto che giocherà in casa e che sembra ben adattarsi anch'essa al Red Bull Ring. Dopo quanto abbiamo visto a Brno, però, il pronostico è apertissimo, in questo campionato orfano - per ora - di due protagonisti come Marc Marquez e Pecco Bagnaia, che torneranno in pista a Misano. Ci saranno invece Valentino Rossi, Alex Rins, Maverick Vinales, Andrea Dovizioso, Franco Morbidelli e tutti gli altri assi della MotoGP, della Moto2 e della Moto3 a dare spettacolo. Di seguito tutti gli orari del fine settimana, con le sessioni e, al loro fianco, il canale TV o web dove potete seguire l'evento, senza perdervi neanche un secondo. Il Gran Premio d'Austria sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport MotoGP HD e in differita in chiaro su TV8. In streaming sarà possibile vedere la gara a pagamento su Sky Go, Now TV e DAZN, mentre potete sempre scegliere di accompagnare ogni sessione con le dirette scritte di Motorbox.

COME GUARDARE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 14 agosto

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 1

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 1

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 1

13.15-13.55 - Moto3, Prove libere 2

14.10-14.55 - MotoGP, Prove libere 2

15.10-15.50 - Moto2, Prove libere 2

Sabato 15 agosto

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 3

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 3

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 3

12.35-12.50 - Moto3, Qualifica 1

13.00-13.15 - Moto3, Qualifica 2

13.30-14.00 - MotoGP, Prove libere 4

14.10-14.25 - MotoGP, Qualifica 1

14.35-14.50 - MotoGP, Qualifica 2

15.05-15.20 - Moto2, Qualifica 1

15.30-15.45 - Moto2, Qualifica 2

Domenica 16 agosto*

08.40-09.00 - Moto3, Warm Up

09.10-09.30 - Moto2, Warm Up

09.40-10.00 - MotoGP, Warm Up

11.00 - Moto3, Gara

12.20 - Moto2, Gara

14.00 - MotoGP, Gara

*Tutte le sessioni in diretta anche su Sky Sport Uno HD

COME GUARDARE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 15 agosto

15.35 - Sintesi delle qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 16 agosto

14.00 - Moto3, Gara

15.30 - Moto2, Gara

17.00 - MotoGP, Gara

COME SEGUIRE LA MOTOGP SUL WEB? GLI ORARI TV DEI LIVE DI MOTORBOX

Venerdì 14 agosto

9.50 - MotoGP, Prove Libere 1

14.05 - MotoGP, Prove Libere 2

Sabato 15 agosto

9.50 - MotoGP, Prove Libere 3

13.25 - MotoGP, Prove Libere 4 & Qualifiche

Domenica 16 agosto

13.45 - MotoGP, Gara