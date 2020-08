ENEA IMPERIALE! Arriva la seconda vittoria consecutiva per Enea Bastianini, che torna a casa da Brno con la leadership nel mondiale e con un successo di forza con una gara tutta di testa, dal primo all'ultimo giro. Ma non è stata certo una passeggiata per il pilota di Rimini che è stato pressato per tutta la gara da vicino dal britannico Sam Lowes (mai salito oltre il secondo di margine!). Enea però non ha perso la calma e con una gara oculatissima, volta anche a conservare le gomme (Si è girato 3-4 secondi più lenti di ieri) è riuscito a tenere un ritmo insostenibile per chiunque! Bravo Enea, che entra in una nuova dimensione e si mette in testa un bellissimo sogno per il prosieguo di questo mondiale di Moto2. Sul podio è salito anche il poleman Joe Roberts, con Luca Marini bravissimo quarto e ora secondo nel mondiale e primo rivale di Bastianini. Buon sesto posto di Bezzecchi, dietro a Fernandez e davanti al rivale di due stagioni fa in Moto3, Jorge Martin. A punti anche Niccolò Bulega, 14°.

LA GARA Allo spegnimento dei semafori scatta benissimo dalla terza casella Enea Bastianini, che brucia Sam Lowes e Joe Roberts e si mette al comando, approfitando della bagarre alle sue spalle per prendere un lieve margine sugli inseguitori. Per la prima metà di gara Enea ha mantenuto un margine minimo su Lowes e Roberts, anch'essi lievemente distanziati, con dietro la coppia del team Sky VR46, Marini-Bezzecchi, con Fernandez e Martin a inseguire, ma con un ritmo leggermente inferiore a quello dei primi tre. A 4 giri dal termine il distacco tra Bastianini e Lowes sale per la prima volta sopra il secondo, e più o meno lì rimane fino all'ultimo giro in cui Lowes torna sotto, ma non abbastanza. Vince Enea la sua seconda gara di fila, un po' come Dennis Foggia stamattina in Moto3, e si porta sul podio Lowes e Roberts. 11° il vecchio leader del Mondiale, Tetsuta Nagashima, risalito dalla 20° casella di partenza.

LE PAROLE DI ENEA Ora nella classifica del campionato di Moto2 Enea Bastianini è al comando con 73 punti, 15 di margine su Luca Marini e 18 su Tetsuta Nagashima, vecchio leader del ondiale. ''Sono molto felice, sono riuscito ad andare in testa già al primo giro e ho spinto al massimo'' - ha spiegato Bastianini a caldo prima di salire sul podio - ''Ho visto alla fine che Lowes era dietro ma molto vicino, ma gli ultimi 5 giri ho davvero dato il 100%, sono riuscito a tenere un po' di distanza da lui e quindi sono qui, sul primo gradino del podio, ed è incredibile, devo ringraziare tutti i ragazzi del team per il lavoro straordinario che hanno fatto''.

RISULTATI GP REP. CECA - CLASSE MOTO2

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Enea BASTIANINI Kalex 39'13.926 2 Sam LOWES Kalex +0.423 3 Joe ROBERTS Kalex +5.948 4 Luca MARINI Kalex +8.797 5 Augusto FERNANDEZ Kalex +9.392 6 Marco BEZZECCHI Kalex +10.306 7 Jorge NAVARRO Speed Up +10.575 8 Jorge MARTIN Kalex +11.366 9 Hafizh SYAHRIN Speed Up +12.875 10 Aron CANET Speed Up +14.266 11 Tetsuta NAGASHIMA Kalex +15.378 12 Xavi VIERGE Kalex +19.031 13 Remy GARDNER Kalex +19.282 14 Nicolo BULEGA Kalex +19.598 15 Marcel SCHROTTER Kalex +19.638 16 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up +22.245 17 Thomas LUTHI Kalex +24.406 18 Bo BENDSNEYDER NTS +25.065 19 Marcos RAMIREZ Kalex +25.170 20 Edgar PONS Kalex +26.727 21 Dominique AEGERTER NTS +27.004 22 Lorenzo BALDASSARRI Kalex +29.986 23 Somkiat CHANTRA Kalex +36.034 24 Lorenzo DALLA PORTA Kalex +36.411 25 Andi Farid IZDIHAR Kalex +45.780 Stefano MANZI MV Agusta +8 Giri Jake DIXON Kalex +9 Giri Hector GARZO Kalex +14 Giri Kasma DANIEL Kalex +16 Giri

