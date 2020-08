UN MISSILE A BRNO! Che gara per Dennis Foggia, una prima vittoria nel Motomondiale che ricorderà bene per sempre. Il pilota del team Leopard, scattato dalla quinta posizione, ha preso presto le redini della corsa ed è rimasto in testa per praticamente tutta la gara, riuscendo a rispondere nel finale agli attacchi di Ogura e Arenas, entrambi sul podio con lui con lo spagnolo secondo e in fuga nel mondiale. Tanti altri italiani sono giunti nei dieci: quarto posto per Niccolò Antonelli, ottavo Tony Arbolino (che è stato sportellato da Arenas a tre giri dalla fine, quando era secondo, ed è finito in coda al primo gruppo), nono Romano Fenati. Del gruppo inseguitore invece il primo è stato Stefano Nepa, 10°, davanti a Celestino Vietti, 13°, che non è più il primo italiano in classifica superato ora da un emozionatissimo Foggia. ''Oggi è stata una gara difficile, l'ultimo giro è stato pazzesco'' - le parole a caldo dell'italiano - ''Ma sono molto contento, è la mia prima vittoria. Sono tornato, l'anno scorso è stato difficile, voglio ringraziare il team, grazie a tutti''.

LA GARA Allo spegnimento dei semafori parte subito forte Albert Arenas che dalla settima casella si ritrova in testa dopo un paio di curve. Lo spagnolo leader del mondiale prova a fare il vuoto sul subito gruppo selvaggio, ma senza fortuna. A trainare il gruppone è stato molto a lungo Dennis Foggia, che ha fatto selezione portandosi via un gruppo più piccolo con una decina di piloti, di cui quattro italiani (Arbolino, Antonelli e Fenati gli altri). Poi a una decina di giri dal termine si autoeliminano per cadute Alonso Lopez e Tatsu Suzuki e a cinque comincia la bagarre. Foggia mantiene strenuamente la testa rispondendo a tutti gli attacchi e facendo un forcing che porta alla caduta del compagno del team Leopard Jaume Masia, non in grado di reggere il suo ritmo. L'ultimo giro è stato tiratissimo, con Foggia che è stato brevemente passato da Ogura al quale ha risposto subito, poi il giapponese ha iniziato il duello con Arenas, e Dennis ha potuto scavare quel metro di margine in più che gli ha consentito di trionfare!

RISULTATI GP REP. CECA - CLASSE MOTO3

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Dennis FOGGIA Honda 39'06.370 2 Albert ARENAS KTM +0.205 3 Ai OGURA Honda +0.251 4 Niccolò ANTONELLI Honda +0.381 5 John MCPHEE Honda +0.509 6 Raul FERNANDEZ KTM +0.808 7 Jeremy ALCOBA Honda +0.889 8 Tony ARBOLINO Honda +1.647 9 Romano FENATI Husqvarna +1.648 10 Stefano NEPA KTM +8.815 11 Kaito TOBA KTM +8.828 12 Darryn BINDER KTM +8.849 13 Celestino VIETTI KTM +8.866 14 Andrea MIGNO KTM +8.986 15 Deniz ÖNCÜ KTM +9.089 16 Sergio GARCIA Honda +9.124 17 Ryusei YAMANAKA Honda +9.589 18 Carlos TATAY KTM +9.723 19 Gabriel RODRIGO Honda +12.594 20 Ayumu SASAKI KTM +12.656 21 Barry BALTUS KTM +23.720 22 Khairul Idham PAWI Honda +23.766 23 Jason DUPASQUIER KTM +31.955 24 Davide PIZZOLI KTM +36.734 25 Filip SALAC Honda +47.046 Jaume MASIA Honda +3 Giri Yuki KUNII Honda +4 Giri Tatsuki SUZUKI Honda +9 Giri Alonso LOPEZ Husqvarna +9 Giri Maximilian KOFLER KTM +10 Giri Riccardo ROSSI KTM +11 Giri

CLASSIFICA MONDIALE - CLASSE MOTO3