GP ANDALUSIA Terza tappa dei mondiali Moto2 & Moto3 oggi a Jerez, e seconda del campionato elettrico di MotoE. In quest'ultimo ha trionfato Dominique Aegerter, lo svizzero che prende la testa della classifica, ma i giochi più seri sono quelli delle classi propedeutiche alla MotoGP. Con una gara tutta di testa non sfugge stavolta la vittoria al giappo-riccionese Tatsuki Suzuki del team SIC58, che sul traguardo ha preceduto Jack McPhee e il bravissimo Celestino Vietti del team Sky VR46, che ha rimontato dopo essere scivolato nel secondo gruppone subito dopo la partenza. Ma è dalla classe Moto2 che arrivano le maggiori soddisfazioni per i piloti italiani: 1-2-3, il podio è tutto azzurro grazie alla sublime fuga di Enea Bastianini e alla gara regolarissima e sul ritmo dei due ragazzi del VR46, Luca Marini e Marco Bezzecchi. Non ce n'è per nessuno: primo trionfo in Moto2 per la ''Bestia'', che ora è secondo nel mondiale dietro a Tetsuta Nagashima.

TATSU COME MARCO Nella classe Moto3 la gara è stata un po' anomala rispetto al solito, con un gruppo di testa più piccolo e compatto e con una decina di piloti che è andato a giocarsi la vittoria fino alla fine. A sette giri dalla fine Albert Arenas, vincitore delle prime due gare della classe Moto3, è scivolato rotolando rovinosamente e abbandonando i propositi di fuga del Mondiale. Altre cadute eccellenti sono state quelle di Migno, Sasaki, Ogura, Masia e Oncu, fino a quando non restano in sette a cinque giri dalla fine, con Tony Arbolino che perde il treno del primo gruppo in difficoltà con le gomme, gruppo nel quale rimane il solo Celestino Vietti. Ci provano soprattutto Binder e McPhee a impensierire Suzuki, che però non si fa intimorire e mantiene di prepotenza la prima posizione, davanti allo scozzese McPhee e al bravo Vietti, conquistando quel gradino del podio che era stato di Marco Simoncelli due volte nel 2004 e 2005. Ora Tatsu è secondo nel mondiale a 6 punti da Arenas, mentre Vietti è il primo degli italiani con 27 punti in 5° posizione.

TRIPLETTA AZZURRA Nella Moto2 gara dominata dagli italiani con il poleman Marco Bezzecchi che tiene la posizione di leader dopo la prima curva, inseguito da Enea Bastianini e Luca Marini. Bastianini passa però quasi subito Bezzecchi e prova a dare uno strappo alla gara, inseguito dai due piloti del team Sky VR46 sul quale scava un leggero margine. L'unico a reggere il passo dei tre nella prima parte di gara è il britannico Sam Lowes, che resta in scia e non perde contatto. Dopo una decina di giri calano un po' i ritmi di Bastianini e Bezzecchi, migliora invece quello di Marini che lascia il compagno sul posto e va a formare la coppia di testa con Enea. I due restano insieme fino a dieci giri dal termine, poi però Bastianini con la gomma tenuta meglio, riesce a riprendersi un breve margine e a involarsi verso la prima vittoria in carriera nella classe Moto2! Con lui celebrano dopo la gara gli altri due azzurri del team VR46, che con il terzo posto di Vietti in Moto3 ha portato oggi sul podio 3 piloti su 4. Il leader del mondiale resta Tetsuta Nagashima, che nella parte centrale della gara ha rimontato qualche posizione dopo la caduta di ieri e la conseguente partenza nelle retrovie, ma alle sue spalle si fanno ora pericolosissimi Bastianini e Marini. Caduti, infine, Navarro e Baldassarri, così come Marini e Bezzecchi ma - fortunatamente - solo per festeggiare dopo la bandiera a scacchi.

RISULTATI GP SPAGNA - CLASSE MOTO2

Pos. Pilota Moto Distacco 1 Enea BASTIANINI Kalex 39'23.922 2 Luca MARINI Kalex +2.153 3 Marco BEZZECCHI Kalex +3.243 4 Sam LOWES Kalex +3.817 5 Aron CANET Speed Up +9.155 6 Jorge MARTIN Kalex +11.988 7 Thomas LUTHI Kalex +13.857 8 Xavi VIERGE Kalex +19.590 9 Stefano MANZI MV Agusta +20.199 10 Marcel SCHROTTER Kalex +20.262 11 Tetsuta NAGASHIMA Kalex +20.447 12 Nicolo BULEGA Kalex +21.464 13 Augusto FERNANDEZ Kalex +24.804 14 Remy GARDNER Kalex +26.370 15 Marcos RAMIREZ Kalex +27.018 16 Edgar PONS Kalex +27.126 17 Joe ROBERTS Kalex +30.228 18 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up +30.895 19 Bo BENDSNEYDER NTS +41.678 20 Andi Farid IZDIHAR Kalex +41.793 Lorenzo BALDASSARRI Kalex +3 Giri Simone CORSI MV Agusta +4 Giri Hafizh SYAHRIN Speed Up +11 Giri Jorge NAVARRO Speed Up +14 Giri Somkiat CHANTRA Kalex +18 Giri Hector GARZO Kalex +19 Giri Lorenzo DALLA PORTA Kalex +19 Giri Kasma DANIEL Kalex +20 Giri Jake DIXON Kalex +21 Giri

CLASSIFICA MONDIALE - CLASSE MOTO2

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Tetsuta NAGASHIMA Kalex JPN 50 2 Enea BASTIANINI Kalex ITA 48 3 Luca MARINI Kalex ITA 45 4 Aron CANET Speed Up SPA 30 5 Lorenzo BALDASSARRI Kalex ITA 28 6 Jorge MARTIN Kalex SPA 26 7 Sam LOWES Kalex GBR 26 8 Remy GARDNER Kalex AUS 22 9 Xavi VIERGE Kalex SPA 21 10 Marco BEZZECCHI Kalex ITA 20 11 Thomas LUTHI Kalex SWI 15 12 Marcel SCHROTTER Kalex GER 15 13 Joe ROBERTS Kalex USA 13 14 Stefano MANZI MV Agusta ITA 13 15 Hafizh SYAHRIN Speed Up MAL 10 16 Jorge NAVARRO Speed Up SPA 10 17 Nicolo BULEGA Kalex ITA 6 18 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 6 19 Bo BENDSNEYDER NTS NED 5 20 Hector GARZO Kalex SPA 4 21 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up ITA 3 22 Jake DIXON Kalex GBR 2 23 Simone CORSI MV Agusta ITA 1 24 Marcos RAMIREZ Kalex SPA 1

RISULTATI GP SPAGNA - CLASSE MOTO3

Pos. Pilota Moto Distacco 1 Tatsuki SUZUKI Honda 39'18.861 2 John MCPHEE Honda +0.064 3 Celestino VIETTI KTM +0.134 4 Darryn BINDER KTM +0.628 5 Gabriel RODRIGO Honda +0.817 6 Raul FERNANDEZ KTM +2.742 7 Jeremy ALCOBA Honda +3.315 8 Sergio GARCIA Honda +4.853 9 Ryusei YAMANAKA Honda +4.887 10 Tony ARBOLINO Honda +4.988 11 Kaito TOBA KTM +5.301 12 Romano FENATI Husqvarna +5.603 13 Carlos TATAY KTM +6.783 14 Stefano NEPA KTM +7.729 15 Niccolò ANTONELLI Honda +7.776 16 Yuki KUNII Honda +17.641 17 Barry BALTUS KTM +17.416 18 Maximilian KOFLER KTM +20.821 19 Jason DUPASQUIER KTM +20.833 20 Khairul Idham PAWI Honda +22.445 21 Riccardo ROSSI KTM +22.500 22 Andrea MIGNO KTM +34.688 Davide PIZZOLI KTM +2 Giri Dennis FOGGIA Honda +3 Giri Deniz ÖNCÜ KTM +4 Giri Ayumu SASAKI KTM +6 Giri Jaume MASIA Honda +7 Giri Albert ARENAS KTM +8 Giri Ai OGURA Honda +8 Giri Filip SALAC Honda +14 Giri

CLASSIFICA MONDIALE - CLASSE MOTO3

Pos. Pilota Moto Nazione Punti 1 Albert ARENAS KTM SPA 50 2 Tatsuki SUZUKI Honda JPN 44 3 John MCPHEE Honda GBR 40 4 Ai OGURA Honda JPN 36 5 Gabriel RODRIGO Honda ARG 30 6 Celestino VIETTI KTM ITA 27 7 Raul FERNANDEZ KTM SPA 26 8 Tony ARBOLINO Honda ITA 23 9 Jaume MASIA Honda SPA 19 10 Jeremy ALCOBA Honda SPA 19 11 Andrea MIGNO KTM ITA 13 12 Darryn BINDER KTM RSA 13 13 Sergio GARCIA Honda SPA 13 14 Filip SALAC Honda CZE 8 15 Niccolò ANTONELLI Honda ITA 8 16 Ryusei YAMANAKA Honda JPN 7 17 Dennis FOGGIA Honda ITA 7 18 Kaito TOBA KTM JPN 7 19 Romano FENATI Husqvarna ITA 7 20 Stefano NEPA KTM ITA 6 21 Ayumu SASAKI KTM JPN 5 22 Alonso LOPEZ Husqvarna SPA 5 23 Deniz ÖNCÜ KTM TUR 4 24 Carlos TATAY KTM SPA 3

RISULTATI GP SPAGNA - CLASSE MOTOE

Pos. Pilota Moto Distacco 1 Dominique AEGERTER Energica 10'54.366 2 Jordi TORRES Energica +2.688 3 Mattia CASADEI Energica +3.759 4 Alex DE ANGELIS Energica +4.484 5 Niccolo CANEPA Energica +4.537 6 Lukas TULOVIC Energica +5.980 7 Mike DI MEGLIO Energica +6.133 8 Josh HOOK Energica +6.513 9 Xavier SIMEON Energica +8.695 10 Xavi CARDELUS Energica +10.583 11 Maria HERRERA Energica +13.594 12 Jakub KORNFEIL Energica +13.641 13 Eric GRANADO Energica +1'37.947 Matteo FERRARI Energica +2 Giri Alejandro MEDINA Energica +3 Giri Alessandro ZACCONE Energica 0 Giro Tommaso MARCON Energica 0 Giro

