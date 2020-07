LA FRECCIATA DEL CAMPIONE Valentino Rossi si toglie qualche bel sassolone dalla scarpa dopo il podio di Jerez e, ai microfoni di Sky, ha svelato un retroscena su quanto avvenuto in questi ultimi giorni dietro la serranda del garage che è alla base del successo di oggi, non lesinando critiche alla casa giapponese - non al suo team - per il quale guida una moto. Le parole di Rossi non sono cattive, ma schiette, e non serve aggiungere alcun altro commento vista la chiarezza che solo un navigato frequentatore di paddock e piste come lui (e pochi altri) può permettersi tra i piloti di oggi.

PROBLEMI ILLOGICI ''È un podio importantissimo per me, vale quasi come una vittoria'' - esordisce il dottore ai microfoni di Sky - ''Perché arriva dopo il weekend della settimana scorsa che è stato veramente frustrante, ma non solo, non è stata solo una gara: gran parte della stagione 2019 ho sofferto sempre degli stessi problemi, è stata dura, abbiamo dovuto lottare per cambiare, delle volte si va incontro a dei problemi che sinceramente, logicamente, non ci si aspetta, ma sono anche questioni politiche, e quindi abbiamo dovuto spingere molto con la Yamaha assieme a David e assieme al mio team, per ricambiare gli assetti, perché la moto che ho usato fino a domenica scorsa non è la mia, e io non mi trovo bene perché la moto sta in una posizione in curva che non mi piace. Questa cosa è fatta per salvare la gomma, ma io la gomma non la salvo, andavo solo più piano e comunque finivo la gomma. Invece da venerdì mattina ho ritrovato delle buone sensazioni, mi sono quasi divertito, ho fatto dei bei giri con la soft, e sono arrivato oggi sapendo di poter fare una bella gara ed è fondamentale, perché la settimana scorsa è stata dura, poi si è anche rotta eccetera... Averlo fatto qui a Jerez con questo caldo mi rende ottimista per le prossime gare, perché questa è una pista dove negli ultimi anni ho sofferto un sacco, e con questo caldo per le gomme era durissima''.

DEVONO CREDERE IN ME Pochi minuti dopo, Rossi è tornato sulla questione ed è stato ancora più chiaro: ''Perché è così difficile cambiare? Perché hanno Vinales e Quartararo che van fortissimo e io ho 41 anni e quindi mi dicono: impara a guidare questa. Questa è la verità''. Al di là di tutto, Valentino sa che può e deve fare ancora meglio: ''Dobbiamo lavorare su questa moto e su questo setting, durante il weekend siamo riusciti a fare due o tre cose belle, però ancora non sono al massimo, perché alla fine ero un po' in difficoltà rispetto a Maverick. Poi purtroppo alla fine ho sbagliato a chiudergli la traiettoria e l'ho fatto passare, ma se non sbagliavo magari riuscivo a tenerlo dietro. Ho sofferto gli ultimi 4 giri, mentre domenica scorsa ho sofferto dal primo, quindi abbiamo fatto un bello step. Visto che ci sono in Yamaha mi devono aiutare, ho bisogno che credano in me e che lavoriamo, perché quando si guida la moto sono un pilota molto preciso, do delle indicazioni buone, sento quello che succede, e però abbiamo dovuto lottare quattro giorni per fare quello che volevamo. Se avessimo mollato sarebbe stato un altro weekend del... è un attimo cambiare, è dura perché in tanti vanno forti, ma io mi dicevo che era troppo brutto per essere vero, delle gare come quelle di domenica, come Valencia, come Aragon e Motegi, sarò anche vecchio e ci sarà qualccuno che va più forte di me, ma così era troppo brutto per essere vero''.

DOVIZIOSO IN DIFFICOLTÀ Giornata difficile invece per Andrea Dovizioso, sesto in gara e terzo nel mondiale, ma con una Ducati alle prese con problemi inediti: ''Un fine settimana difficile dal venerdì, partire 14° sicuramente non mi ha aiutato. Il positivo di questo weekend sono i tanti feedback che vengono fuori, poi bisogna essere bravi a interpretarli bene. In gara è venuto fuori un nuovo limite, a centro curva quando lasciavo i freni non avevo proprio il davanti. Purtroppo non ho mai potuto spingere e sono rimasto lì, vedevo il gruppone davanti guidato da Valentino prima e da Pecco poi, lui ne aveva di più se fossimo partiti più avanti saremmo stati nella mischia anche noi. C'è Bagnaia che in questo momento sta interpretando meglio di tutti i piloti Ducati la nostra moto, soprattutto in frenata, non c'è l'intenzione di copiare il suo stile, ma si può prendere e studiare, stando attenti perché non troveremo altrove le condizioni estreme di Jerez, e dunque prendere con le molle i dati raccolti''.

