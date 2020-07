SECONDA TAPPA A distanza di una sola settimana dal via del mondiale MotoGP, a Jerez de la Frontera va in scena la replica del GP di Spagna, con il nome, stavolta, di Gran Premio dell'Andalusia. Sul tracciato reso impegnativo dal caldo estremo, rivedremo in azione Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Andrea Dovizioso, i tre piloti saliti sul podio la settimana passata, ma anche gli italiani Valentino Rossi, Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli e Danilo Petrucci che andranno a caccia di riscatto e di gloria. Proveranno il recupero record dopo gli infortuni dello scorso weekend anche Marc Marquez e Alex Rins, per un GP dell'Andalusia che seguiremo in diretta sessione per sessione su Motorbox. Buon divertimento.

Gli orari tv del weekend di Jerez | Tutte le info e i risultati del GP Ungheria 2020 | Classifica piloti e costruttori | Calendario F1 2020

La cronaca minuto per minuto del Gran Premio di Andalusia 2020 classe MotoGP inizierà alle 13.45 di domenica 26 luglio