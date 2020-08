WELCOME A BRNO Dopo le due tappe nella rovente Andalusia, dove la MotoGP ha esordito in questo 2020 con i GP di Spagna e, appunto, di Andalusia, è ora di approdare in luoghi più freschi dove correre, e il circuito di Brno è il luogo ideale per rifiatare. In Repubblica Ceca si arriva con due piloti Yamaha in vetta: Fabio Quartararo leader della classifica iridata con 50 punti e Maverick Vinales al suo inseguimento con 40. A zero, invece, c'è Marc Marquez, il funambolo della Honda infortunatosi nella prima gara di Jerez e costretto all'assenza nella seconda. Assieme a loro cercherà la vittoria anche la nutrita pattuglia di piloti italiani, con i Ducatisti Andrea Dovizioso, Pecco Bagnaia e Danilo Petrucci, e gli yamahisti Valentino Rossi e Franco Morbidelli a giocarsi le loro carte. Infine, atteso anche un ritorno al vertice di Alex Rins, il pilota Suzuki reduce da un infortunio all'omero del tutto simile a quello di Marquez.

BRNO, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Quello della Repubblica Ceca è uno dei Gran Premi storici del Motomondiale. Si correva già nel lontano 1950 sempre a Brno, ma per la prima volta la corsa fu valida per il Campionato del mondo nel 1965. Da allora, tranne per una breve parentesi dal 1983 al 1986, si è sempre disputato questo GP. Nella configurazione moderna però la pista di Brno nasce nel 1987, è lunga 5,4 km e dotata di 14 curve, 6 a sinistra e 8 a destra. La larghezza della carreggiata è di 15 metri mentre non vi sono lunghissimi rettilinei, quello maggiore è la retta d'arrivo di appena 636 metri. Il record del tracciato appartiene a Marc Marquez, 1'54''596 realizzato nel 2016 per ottenere la pole position. In gara invece è un altro spagnolo, Dani Pedrosa con il crono di 1'56''027 realizzato nel 2014. È forse tempo che questi primati cadano? La velocità di punta massima raggiunta a Brno, infine, nonostante i corti rettilinei, è alta, e spetta a Andrea Iannone, che con la Ducati nel 2015 toccò i 316,4 kmh

BRNO, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista di Brno in Repubblica Ceca, considerata di livello 4 su 5 (Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 31%

Numero di frenate: 10

Curve più impegnative: 1, 10 e 3.

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, l’Automotodrom Brno rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 4, eguagliato dalle piste di Aragon e Jerez. Dal secondo km fino al quinto km il tracciato si distingue per le elevate pendenze: il punto più basso ha un’altitudine di 376 metri sul livello del mare mentre il più alto si trova a 450 metri. Ciò influisce sulla frenata perché un conto è rallentare una moto su una superficie piana, un altro farlo in fondo ad una discesa. Durante ogni giro i piloti usano i freni 10 volte per un totale di 36 secondi, il valore più alto di questa stagione. Detto in altri termini, ciò significa che il 31 per cento della gara gli impianti frenanti sono in funzione. In tre curve la decelerazione è superiore ai 170 km/h e per ottenerla i piloti devono frenare per oltre 4 secondi e mezzo, assoggettandosi ad una decelerazione di 1,4-1,5 g. In corrispondenza di queste staccate la pressione dell’impianto supera i 10 bar. ​Delle 10 frenate dell’Automotodrom Brno 4 sono classificate come impegnative per i freni, 3 sono di media difficoltà, mentre le restanti 3 hanno un’incidenza leggera sugli impianti frenanti. La staccata più lunga sia in termini spaziali che temporali è quella alla prima curva: i piloti iniziano a frenare a 306 km/h e concludono l’operazione solo dopo 5,3 secondi in cui percorrono 284 metri, quando la velocità è di 118 km/h.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP DELLA REPUBBLICA CECA

Valentino Rossi è il più vincente tra i piloti in attività sulla pista di Brno. Il pilota di Tavullia vi vinse la sua prima corsa in carriera nel lontanissimo 1996 nella classe 125, e da allora vi trionfò anche nel 1999 in 250, nel 2001 in 500 e quattro volte tra il 2003 e il 2009 in MotoGP per un totale di sette affermazioni. Tra i migliori interpreti del tracciato ceco anche il tester Yamaha Jorge Lorenzo, con cinque successi in tre diverse classi (due in MotoGP) mentre, limitandoci ai piloti ancora in attività, Marc Marquez vi ha vinto quattro volte in carriera, tre delle quali nella classe regina (2013, 2017 e 2019). Nel 2018 il successo andò ad Andrea Dovizioso, mentre il solo altro pilota al via nel weekend a vincervi in MotoGP è stato Cal Crutchlow nel 2016. Dando un'occhiata invece alle classi Moto3 e Moto2 spuntano tra i vincitori i nomi di quattro vincitori in Moto2 - Alex Marquez (2019), Miguel Oliveira (2018), Johann Zarco (2015), Andrea Iannone (2011) - e di Joan Mir nel 2017 in Moto 3.

PREVISIONI METEO DEL GP REP. CECA 2020

Dopo due weekend di caldo torrido, un po' di refrigerio per la truppa del Motomondiale... o forse no? In Repubblica Ceca i piloti troveranno questa settimane temperature più accettabili di quelle andaluse, ma pur sempre caldissime. A Brno sono previsti in media 30 gradi per tutto il weekend con cielo sereno e un 50% di umidità che fa percepire sempre un po' più di calore. I dettagli da weather.com:

Venerdì 7 agosto: temperature: max 31°, min 19°; per lo più soleggiato, precipitazioni 0%, umidità 50% vento 16kmh.

Sabato 8 agosto: temperature: max 31°, min 19°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 51% vento 14kmh.

Domenica 9 agosto: temperature: max 29°, min 18°; per lo più soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 50% vento 14kmh

GP REP. CECA 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

MOTOGP 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

RISULTATI MOTOGP REP. CECA 2020

