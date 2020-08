GP REPUBBLICA CECA IN TV Dopo il primo doppio appuntamento con i GP di Spagna e di Andalusia di luglio, la MotoGP si trasferisce a Brno dove andrà in scena la terza gara dell'anno per la classe regina, la quarta per Moto2 e Moto3, per un appuntamento tradizionale come quello del Gran Premio della Repubblica Ceca. Ci sarà con ogni probabilità il ritorno in pista di Marc Marquez, che dopo l'infortunio nel primo weekend di Jerez, ha provato invano a rientrare per il secondo, ma il braccio rotto faceva ancora troppo male, e dovrà limitare l'ascesa incontenibile di Fabio Quartararo, due volte vincitore in terra iberica. Della partita saranno sicuramente anche Maverick Vinales, Andrea Dovizioso e un ritrovato Valentino Rossi, che è reduce dal podio inatteso in Andalusia. Di seguito tutti gli orari del fine settimana, con le sessioni e, al loro fianco, il canale TV o web dove potete seguire l'evento, senza perdervi neanche un secondo. Il Gran Premio della Repubblica Ceca sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport MotoGP HD e in differita in chiaro su TV8. In streaming sarà possibile vedere la gara a pagamento su Sky Go, Now TV e DAZN, mentre potete sempre scegliere di accompagnare ogni sessione con le dirette scritte di Motorbox.

COME GUARDARE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 7 agosto

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 1

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 1

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 1

13.15-13.55 - Moto3, Prove libere 2

14.10-14.55 - MotoGP, Prove libere 2

15.10-15.50 - Moto2, Prove libere 2

Sabato 8 agosto

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 3

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 3

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 3

12.35-12.50 - Moto3, Qualifica 1

13.00-13.15 - Moto3, Qualifica 2

13.30-14.00 - MotoGP, Prove libere 4

14.10-14.25 - MotoGP, Qualifica 1

14.35-14.50 - MotoGP, Qualifica 2

15.05-15.20 - Moto2, Qualifica 1

15.30-15.45 - Moto2, Qualifica 2

Domenica 9 agosto*

08.40-09.00 - Moto3, Warm Up

09.10-09.30 - Moto2, Warm Up

09.40-10.00 - MotoGP, Warm Up

11.00 - Moto3, Gara

12.20 - Moto2, Gara

14.00 - MotoGP, Gara

*Tutte le sessioni in diretta anche su Sky Sport Uno HD

COME GUARDARE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV DELLA DIFFERITA SU TV8

Sabato 8 agosto

17.15 - Sintesi delle qualifiche Moto3, MotoGP e Moto2

Domenica 9 agosto

16.15 - Moto3, Gara

17.15 - Moto2, Gara

18.45 - MotoGP, Gara

COME SEGUIRE LA MOTOGP SUL WEB? GLI ORARI TV DEI LIVE DI MOTORBOX

Venerdì 7 agosto

9.50 - MotoGP, Prove Libere 1

14.05 - MotoGP, Prove Libere 2

Sabato 8 agosto

9.50 - MotoGP, Prove Libere 3

13.25 - MotoGP, Prove Libere 4 & Qualifiche

Domenica 9 agosto

13.45 - MotoGP, Gara