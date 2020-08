ROUND TRE La MotoGP continua la sua corsa negli autodromi svuotati dal Covid-19 con il weekend del Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno. Nella doppia tappa inaugurale di Jerez sono arrivate due affermazioni di Fabio Quartararo con la Yamaha. Il giovane pilota francese è tallonato in classifica dal compagno di marca, Maverick Vinales, mentre tra gli outsider di lusso figurano praticamente tutti i piloti italiani impegnati, con Andrea Dovizioso primo sfidante con la Ducati, e con Valentino Rossi che arrivà a Brno con l'obiettivo di conquistare il 200° podio in carriera nella classe regina. Non ci sarà Marc Marquez, sottoposto a un secondo intervento al braccio rotto nel GP di Spagna, e sostituito da Stefan Bradl. Senza di lui, chi vincerà il mondiale 2020? Potete scoprirlo con i nostri LIVE dalle vostre case o dai vostri posti di villeggiatura, Motorbox vi terrà compagnia sessione per sessione.

La diretta LIVE delle FP2 del GP Rep. Ceca 2020 classe MotoGP inizierà alle ore 14.05 di venerdì 7 agosto