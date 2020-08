PRIMO POSITIVO IN MOTOGP Sono state oltre 5.500 le persone testate per Covid-19 prima del trittico di gare che interessano Brno e Spielberg, per il GP della Repubblica Ceca, d'Austria e di Stiria. Tra di esse a Brno è stato trovato un aso di Covid-19, un membro di Dorna Sports che è risultato essere asintomatico. La conferma del test positivo è arrivato prima che la persona potesse accedere al paddock. Il sabato mattina del Gran Premio della Rep.Ceca la persona è stata subito informata e isolata in hotel.

NESSUN ALTRO CASO La procedura ha previsto poi un altro test per confermare il risultato che ha dato di nuovo esito positivo. Per questo motivo la persona testata e tutti coloro che sono stati a contatto con lei, sono stati posti in autoisolamento, con le autorità locali che ne decideranno la durata. Per prevenire altri casi Dorna e FIM hanno deciso di testare tutte le persone a contatto secondario con la pesona colpita, ovvero quelle persone che avevano avuto contatti con chi ha avuto contatti diretti con il positivo, e tutti i test hanno dato esito negativo.