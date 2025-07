Motomondiale, albo d'oro Gran Premio della Rep. Ceca

GRAN PREMIO DELLA REPUBBLICA CECA L'autodromo di Brno, intestato al primo presidente cecoslovacco Tomas Masaryk, ospita il Motomondiale sin dal 1965, in primis come GP della Cecoslovacchia, poi, a partire dal 1993, come Gran Premio della Repubblica Ceca. Alcune edizioni non si sono però disputate nel frattempo, ultima quella del 1992, quando la vecchia nazione si scisse in Rep. Ceca e Slovacchia. In precedenza invece ci fu una pausa nel GP della Cecoslovacchia tra il 1983 e il 1986 in quanto il vecchio layout stradale fu considerato troppo pericoloso, e si scelse così di costruire al suo interno il circuito attuale di Brno.

Anno Circuito Pilota Naz. 2002 Brno Max Biaggi (Yamaha) ITA 2003 Brno Valentino Rossi (Honda) ITA 2004 Brno Sete Gibernau (Honda) SPA 2005 Brno Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2006 Brno Loris Capirossi (Ducati) ITA 2007 Brno Casey Stoner (Ducati) AUS 2008 Brno Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2009 Brno Valentino Rossi (Yamaha) ITA 2010 Brno Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2011 Brno Casey Stoner (Honda) AUS 2012 Brno Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2013 Brno Marc Márquez (Honda) SPA 2014 Brno Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2015 Brno Jorge Lorenzo (Yamaha) SPA 2016 Brno Cal Crutchlow (Honda) GBR 2017 Brno Marc Márquez (Honda) SPA 2018 Brno Andrea Dovizioso (Ducati) ITA 2019 Brno Marc Márquez (Honda) SPA 2020 Brno Brad Binder (KTM) SAF 2025 Brno Marc Márquez (Ducati) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 2010 Brno Toni Elías (Moriwaki) SPA 2011 Brno Andrea Iannone (Suter) ITA 2012 Brno Marc Márquez (Suter) SPA 2013 Brno Mika Kallio (Kalex) FIN 2014 Brno Esteve Rabat (Kalex) SPA 2015 Brno Johann Zarco (Kalex) FRA 2016 Brno Jonas Folger (Kalex) GER 2017 Brno Thomas Lüthi (Kalex) SVI 2018 Brno Miguel Oliveira (KTM) POR 2019 Brno Álex Márquez (Kalex) SPA 2020 Brno Enea Bastianini (Kalex) ITA 2025 Brno Joe Roberts (Kalex) USA

Anno Circuito Pilota Naz. 2012 Brno Jonas Folger (Kalex-KTM) GER 2013 Brno Luis Salom (KTM) SPA 2014 Brno Alexis Masbou (Honda) FRA 2015 Brno Niccolò Antonelli (Honda) ITA 2016 Brno John McPhee (Peugeot) GBR 2017 Brno Joan Mir (Honda) SPA 2018 Brno Fabio Di Giannantonio (Honda) ITA 2019 Brno Arón Canet (KTM) SPA 2020 Brno Dennis Foggia (Honda) ITA 2025 Brno José Antonio Rueda (KTM) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1965 Brno Mike Hailwood (MV Agusta) GBR 1966 Brno Mike Hailwood (Honda) GBR 1967 Brno Mike Hailwood (Honda) GBR 1968 Brno Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1969 Brno Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1972 Brno Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1973 Brno Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1974 Brno Phil Read (MV Agusta) GBR 1975 Brno Phil Read (MV Agusta) GBR 1976 Brno John Newbold (Suzuki) GBR 1977 Brno Johnny Cecotto (Yamaha) VEN 1987 Brno Wayne Gardner (Honda) AUS 1988 Brno Wayne Gardner (Honda) AUS 1989 Brno Kevin Schwantz (Suzuki) USA 1990 Brno Wayne Rainey (Yamaha) USA 1991 Brno Wayne Rainey (Yamaha) USA 1993 Brno Wayne Rainey (ROC-Yamaha) USA 1994 Brno Michael Doohan (Honda) AUS 1995 Brno Luca Cadalora (Yamaha) ITA 1996 Brno Àlex Crivillé (Honda) SPA 1997 Brno Michael Doohan (Honda) AUS 1998 Brno Max Biaggi (Honda) ITA 1999 Brno Tadayuki Okada (Honda) JPN 2000 Brno Max Biaggi (Yamaha) ITA 2001 Brno Valentino Rossi (Honda) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1965 Brno Jim Redman (Honda) RHO 1966 Brno Mike Hailwood (Honda) GBR 1967 Brno Mike Hailwood (Honda) GBR 1968 Brno Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1969 Brno Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1970 Brno Giacomo Agostini (MV Agusta) ITA 1971 Brno Jarno Saarinen (Yamaha) FIN 1972 Brno Jarno Saarinen (Yamaha) FIN 1973 Brno Teuvo Länsivuori (Yamaha) FIN 1975 Brno Otello Buscherini (Bimota-Yamaha) ITA 1976 Brno Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1977 Brno Johnny Cecotto (Yamaha) VEN 1978 Brno Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1979 Brno Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1980 Brno Anton Mang (Krauser) GER 1981 Brno Anton Mang (Kawasaki) GER 1982 Brno Didier de Radiguès (Chevallier-Yamaha) BEL

Anno Circuito Pilota Naz. 1965 Brno Phil Read (Yamaha) GBR 1966 Brno Mike Hailwood (Honda) GBR 1967 Brno Phil Read (Yamaha) GBR 1968 Brno Phil Read (Yamaha) GBR 1969 Brno Renzo Pasolini (Benelli) ITA 1970 Brno Kel Carruthers (Yamaha) AUS 1971 Brno János Drapál (Yamaha) UNG 1972 Brno Jarno Saarinen (Yamaha) FIN 1973 Brno Dieter Braun (Yamaha) GER 1974 Brno Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1975 Brno Michel Rougerie (Harley Davidson) FRA 1976 Brno Walter Villa (Harley Davidson) ITA 1977 Brno Franco Uncini (Bakker-Harley Davidson) ITA 1978 Brno Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1979 Brno Kork Ballington (Kawasaki) SAF 1980 Brno Anton Mang (Krauser) GER 1981 Brno Anton Mang (Kawasaki) GER 1982 Brno Carlos Lavado (Yamaha) VEN 1987 Brno Anton Mang (Honda) GER 1988 Brno Juan Garriga (Yamaha) SPA 1989 Brno Reinhold Roth (Honda) GER 1990 Brno Carlos Cardús (Honda) SPA 1991 Brno Helmut Bradl (Honda) GER 1993 Brno Loris Reggiani (Aprilia) ITA 1994 Brno Max Biaggi (Aprilia) ITA 1995 Brno Max Biaggi (Aprilia) ITA 1996 Brno Max Biaggi (Aprilia) ITA 1997 Brno Max Biaggi (Honda) ITA 1998 Brno Tetsuya Harada (Aprilia) JPN 1999 Brno Valentino Rossi (Aprilia) ITA 2000 Brno Shinya Nakano (Yamaha) JPN 2001 Brno Tetsuya Harada (Aprilia) JPN 2002 Brno Marco Melandri (Aprilia) ITA 2003 Brno Randy De Puniet (Aprilia) FRA 2004 Brno Sebastián Porto (Aprilia) ARG 2005 Brno Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2006 Brno Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2007 Brno Jorge Lorenzo (Aprilia) SPA 2008 Brno Alex Debón (Aprilia) SPA 2009 Brno Marco Simoncelli (Gilera) ITA

Anno Circuito Pilota Naz. 1965 Brno Frank Perris (Suzuki) GBR 1966 Brno Luigi Taveri (Yamaha) SVI 1967 Brno Bill Ivy (Yamaha) GBR 1968 Brno Phil Read (Yamaha) GBR 1969 Brno Dave Simmonds (Kawasaki) GBR 1970 Brno Gilberto Parlotti (Morbidelli) ITA 1971 Brno Ángel Nieto (Derbi) SPA 1972 Brno Börje Jansson (Yamaha) SVE 1973 Brno Otello Buscherini (Malanca) ITA 1974 Brno Kent Andersson (Yamaha) SVE 1975 Brno Leif Gustafsson (Yamaha) SVE 1979 Brno Guy Bertin (Motobécane) FRA 1980 Brno Guy Bertin (Motobécane) FRA 1982 Brno Eugenio Lazzarini (Garelli) ITA 1987 Brno Fausto Gresini (Garelli) ITA 1988 Brno Jorge Martínez (Derbi) SPA 1989 Brno Àlex Crivillé (JJ Cobas-Rotax) SPA 1990 Brno Hans Spaan (Honda) OLA 1991 Brno Alessandro Gramigni (Aprilia) ITA 1993 Brno Kazuto Sakata (Honda) JPN 1994 Brno Kazuto Sakata (Aprilia) JPN 1995 Brno Kazuto Sakata (Aprilia) JPN 1996 Brno Valentino Rossi (Aprilia) ITA 1997 Brno Noboru Ueda (Honda) JPN 1998 Brno Marco Melandri (Honda) ITA 1999 Brno Marco Melandri (Honda) ITA 2000 Brno Roberto Locatelli (Aprilia) ITA 2001 Brno Toni Elías (Honda) SPA 2002 Brno Lucio Cecchinello (Aprilia) ITA 2003 Brno Daniel Pedrosa (Honda) SPA 2004 Brno Jorge Lorenzo (Derbi) SPA 2005 Brno Thomas Lüthi (Honda) SVI 2006 Brno Álvaro Bautista (Aprilia) SPA 2007 Brno Héctor Faubel (Aprilia) SPA 2008 Brno Stefan Bradl (Aprilia) GER 2009 Brno Nicolás Terol (Aprilia) SPA 2010 Brno Nicolás Terol (Aprilia) SPA 2011 Brno Sandro Cortese (Aprilia) GER

Anno Circuito Pilota Naz. 1987 Brno Stefan Dörflinger (Krauser) SVI 1988 Brno Jorge Martínez (Derbi) SPA 1989 Brno Herri Torrontegui (Krauser) SPA

Anno Circuito Pilota Naz. 1969 Brno Paul Lodewijkx (Jamathi) OLA 1970 Brno Aalt Toersen (Jamathi) OLA 1971 Brno Barry Sheene (Kreidler) GBR 1974 Brno Henk van Kessel (Kreidler) OLA 1978 Brno Ricardo Tormo (Bultaco) SPA 1981 Brno Theo Timmer (Bultaco) OLA

Pos. Pilota Naz. Vittorie MGP 500 M2 350 250 M3 125 50-80 1 Valentino Rossi ITA 7 4 1 1 1 2 Max Biaggi ITA 7 1 2 4 3 Giacomo Agostini ITA 7 4 3 4 Mike Hailwood GBR 6 3 2 1 5 Phil Read GBR 6 2 3 1 6 Marc Márquez SPA 5 4 1 7 Jorge Lorenzo SPA 5 2 2 1 8 Anton Mang GER 5 2 3 9 Daniel Pedrosa SPA 4 2 1 1 10 Wayne Rainey USA 3 3 11 Jarno Saarinen FIN 3 2 1 12 Kork Ballington SAF 3 1 2 Walter Villa ITA 3 1 2 14 Marco Melandri ITA 3 1 2 15 Kazuto Sakata JPN 3 3 16 Casey Stoner AUS 2 2 17 Michael Doohan AUS 2 2 Wayne Gardner AUS 2 2 19 Àlex Crivillé SPA 2 1 1 20 Johnny Cecotto VEN 2 1 1 21 Jonas Folger GER 2 1 1 22 Thomas Lüthi SVI 2 1 1 Toni Elías SPA 2 1 1 24 Otello Buscherini ITA 2 1 1 25 Tetsuya Harada JPN 2 2 26 Guy Bertin FRA 2 2 Nicolás Terol SPA 2 2 28 Jorge Martínez SPA 2 1 1 29 Andrea Dovizioso ITA 1 1 Cal Crutchlow GBR 1 1 Loris Capirossi ITA 1 1 Sete Gibernau SPA 1 1 33 John Newbold GBR 1 1 Kevin Schwantz USA 1 1 Luca Cadalora ITA 1 1 Tadayuki Okada JPN 1 1 37 Álex Márquez SPA 1 1 Andrea Iannone ITA 1 1 Esteve Rabat SPA 1 1 Johann Zarco FRA 1 1 Miguel Oliveira POR 1 1 Mika Kallio FIN 1 1 Joe Roberts USA 1 1 44 Didier de Radiguès BEL 1 1 Jim Redman RHO 1 1 Jon Ekerold SAF 1 1 Teuvo Länsivuori FIN 1 1 48 Alex Debón SPA 1 1 Carlos Cardús SPA 1 1 Carlos Lavado VEN 1 1 Dieter Braun GER 1 1 Franco Uncini ITA 1 1 Helmut Bradl GER 1 1 János Drapál UNG 1 1 Juan Garriga SPA 1 1 Kel Carruthers AUS 1 1 Loris Reggiani ITA 1 1 Marco Simoncelli ITA 1 1 Michel Rougerie FRA 1 1 Randy De Puniet FRA 1 1 Reinhold Roth GER 1 1 Renzo Pasolini ITA 1 1 Sebastián Porto ARG 1 1 Shinya Nakano JPN 1 1 65 Alexis Masbou FRA 1 1 Arón Canet SPA 1 1 Fabio Di Giannantonio ITA 1 1 Joan Mir SPA 1 1 John McPhee GBR 1 1 Luis Salom SPA 1 1 Niccolò Antonelli ITA 1 1 José Antonio Rueda SPA 1 1 73 Alessandro Gramigni ITA 1 1 Álvaro Bautista SPA 1 1 Ángel Nieto SPA 1 1 Bill Ivy GBR 1 1 Börje Jansson SVE 1 1 Dave Simmonds GBR 1 1 Eugenio Lazzarini ITA 1 1 Fausto Gresini ITA 1 1 Frank Perris GBR 1 1 Gilberto Parlotti ITA 1 1 Hans Spaan OLA 1 1 Héctor Faubel SPA 1 1 Kent Andersson SVE 1 1 Leif Gustafsson SVE 1 1 Lucio Cecchinello ITA 1 1 Luigi Taveri SVI 1 1 Noboru Ueda JPN 1 1 Roberto Locatelli ITA 1 1 Sandro Cortese GER 1 1 Stefan Bradl GER 1 1 92 Aalt Toersen OLA 1 1 Barry Sheene GBR 1 1 Henk van Kessel OLA 1 1 Herri Torrontegui SPA 1 1 Paul Lodewijkx OLA 1 1 Ricardo Tormo SPA 1 1 Stefan Dörflinger SVI 1 1 Theo Timmer OLA 1 1

