UNA STAGIONE BELLISSIMA Dopo l'entusiasmante Gran Premio della scorsa settimana per i colori italiani, con la vittoria di Franco Morbidelli davanti a Francesco Bagnaia, la MotoGP resta al Marco Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico per concedere il bis. Chi ha palesato più difficoltà lo scorso weekend potrà riscattarsi in questo, soprattutto dopo aver avuto a disposizione martedì scorso una sessione di test riparatrice, e dunque se i favoriti saranno ancora una volta sulla carta i piloti della Yamaha, il podio di domenica è ancora tutto da scrivere. Vorrebbero confermarsi Morbido, Pecco e anche Joan Mir, che zitto zitto sta avanzando la sua candidatura al titolo con la Suzuki. Glielo lasceranno fare i più attesi? A cominciare dal suo compagno di team Alex Rins, ma anche Maverick Vinales e Fabio Quartararo, delusi della prima domenica romagnola, così come Valentino Rossi - autore di una bellissima gara domenica ma beffato all'ultimo giro proprio dal talentino spagnolo. A metà strada si colloca Andrea Dovizioso, che deve assolutamente migliorare rispetto a domenica scorsa, quando è comunque tornato a casa con la vetta della classifica iridata, con sei punti di margine su Quartararo e addirittura 9 piloti racchiusi in 23 punti. La verità è che quasi tutti i piloti di Ducati, Suzuki e Yamaha possono giocarsi le loro chance di podio domenica, e vedremo se sarà della partita anche l'imprevedibile KTM. Non resta che scoprirlo con i nostri LIVE che, sessione dopo sessione, vi accompagneranno fino al podio di Misano.

Gli orari tv del weekend di Misano Adriatico | Tutte le info e i risultati del GP Emilia Romagna e Riviera di Rimini 2020 | Classifica piloti e costruttori | Calendario MotoGP 2020

La sessione LIVE inizierà venerdì 18 settembre alle ore 9.50. Segui la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto.