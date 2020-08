VERDETTO RIBALTATO Che GP anche quello della Moto2, con Marco Bezzecchi che transita secondo sul traguardo ma vince la sua prima gara nella categoria cadetta grazie all'arretramento di Jorge Martin, che all'ultimo giro, per non farsi riprendere dall'italiano, ha messo entrambe le ruote sul verde. Il regolamento prevede che se lo fai all'ultimo giro, vieni penalizzato, e dunque nel corso del giro di ''festeggiamento'', arriva la doccia fredda per il bravissimo spagnolo, e la prima vittoria in Moto2 per il ''Bez'', autore di una gara fantastica. Con un giro in più, probabilmente, avrebbe potuto vincere anche in pista, ma per lui e per lo Sky Racing Team VR46 va bene anche così, la seconda vittoria di giornata dopo il successo di Celestino Vietti di questa mattina! Sul podio con loro anche l'australiano Gardner, mentre Luca Marini resta al comando del mondiale per un soffio, proprio grazie alla vittoria del compagno, ora anch'esso in lizza per l'iride.

@88jorgemartin exceeded track limits at the end of Turn 8 on the final lap! 👀#Moto2 | #AustrianGP 🏁

ERRORINO MARTIN Il vincitore della scorsa settimana, Martin, scatta meglio di tutti al via e prende subito la testa davanti a Canet, Nagashima e Gardner. Il poleman Canet scivola però al secondo giro e si ritira, mentre al giro successivo cadono Navarro e Chantra, centrati da Sam Lowes (bandiera nera per lui). Tra gli italiani gira forte Bezzecchi che da quinto diventa presto quarto, mentre Marini dalla 12° casella risale fino alla sesta nei primi giri. Il ''Bez'' continua la sua rimonta lenta ma inesorabile tornando sui primi tre e salendo sul podio virtuale a 14 giri dalla fine ai danni di Nagashima. A 10 giri dalla fine supera anche Gardner e inizia a rosicchiare decimi su decimi al rivale storico Jorge Martin, davanti di oltre 2 secondi, che raggiunge a 3 giri dalla fine. Ma l'attacco non arriva: è quasi perfetto lo spagnolo, e quel quasi comporta proprio il suo passaggio sul verde alla penultima curva. L'errore sotto pressione che gli toglie la vittoria e la leadership iridata che resta a Luca Marini.

Massive respect to @88jorgemartin! 🙌



He rode an incredible race and is taking the decision incredibly well 👏👏👏#Moto2 | #AustrianGP 🏁 pic.twitter.com/qDJy3jbKxz — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 23, 2020

ORDINE D'ARRIVO GP STIRIA MOTO2

Pos. Pilota Moto Tempo 1 Marco BEZZECCHI Kalex 37'12.461 2 Jorge MARTIN Kalex +0 Giro 3 Remy GARDNER Kalex +1.027 4 Tetsuta NAGASHIMA Kalex +1.974 5 Thomas LUTHI Kalex +3.230 6 Xavi VIERGE Kalex +6.196 7 Luca MARINI Kalex +8.634 8 Jake DIXON Kalex +9.005 9 Hector GARZO Kalex +9.620 10 Enea BASTIANINI Kalex +10.051 11 Marcel SCHROTTER Kalex +10.238 12 Joe ROBERTS Kalex +14.857 13 Nicolò BULEGA Kalex +17.968 14 Stefano MANZI MV Agusta +20.956 15 Lorenzo BALDASSARRI Kalex +21.189 16 Marcos RAMIREZ Kalex +21.497 17 Lorenzo DALLA PORTA Kalex +26.471 18 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up +26.952 19 Edgar PONS Kalex +29.400 20 Simone CORSI MV Agusta +30.859 21 Kasma DANIEL Kalex +43.828 22 Alejandro MEDINA Speed Up +55.353 23 Andi Farid IZDIHAR Kalex +1'00.005 24 Bo BENDSNEYDER NTS +1'10.576 Dominique AEGERTER NTS +6 Giri Augusto FERNANDEZ Kalex +11 Giri Jorge NAVARRO Speed Up +23 Giri Somkiat CHANTRA Kalex +23 Giri Aron CANET Speed Up +24 Giri Sam LOWES Kalex Squal.

