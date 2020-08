CASA KTM Si resta al Red Bull Ring di Spielberg, ma stavolta il bis del Gran Premio d'Austria si chiamerà Gran Premio di Stiria e - come accaduto in avvio di stagione a Jerez - la domanda spontanea è: i risultati saranno simili a quelli della scorsa settimana? Ciò che ci si augura non si ripeta sono gli incidenti che hanno visto protagonisti Morbidelli e Zarco in MotoGP (con Rossi e Vinales miracolati) e Bastianini e Syahrin in Moto2 (con Aegerter e Pons, fortunati come i colleghi della MotoGP). Per quanto riguarda i valori in pista, invece, partirà nuovamente favorito Andrea Dovizioso, il vincitore del terzo GP d'Austria degli ultimi quattro, ma occhi ai tanti rivali che potranno insidiarlo, a partire dai suoi due compagni di podio del GP d'Austria, Joan Mir e Jack Miller, a continuare dai due pericolosissimi Pol Espargaro e Alex Rins, scivolati domenica scorsa, senza contare che la pattuglia Yamaha (Rossi, Quartararo, Vinales e Morbidelli in ordine d'arrivo al Red Bull Ring) potrà solo che migliorare dopo gli scialbi risultati del primo weekend).

RED BULL RING, LE CARATTERISTICHE DELLA PISTA

Precedentemente conosciuto come Österreichring prima e A1-Ring poi, la pista disegnata tra le montagne della Stiria è stata costruita nel 1969, ma dopo il 1997 era stata abbandonata dalla MotoGP (la F1 smetterà di correrci nel 2003. Ristrutturata nel 2011 dopo l'acquisto da parte della Red Bull, è tornata nel calendario prima di Formula 1 (nel 2014), poi di MotoGP dal 2016. La lunghezza di 4,318 km è pressoché invariata rispetto all'ultima versione del tracciato, che a dispetto del chilometraggio si percorre in poco tempo, visti i lunghi rettilinei e le poche curve, solo 10 di cui tre a sinistra e ben 7 a destra. La larghezza della carreggiata di 13 metri favorisce infine i sorpassi, mentre come rettilineo più lungo si conta quello che va da curva 1 a curva 3, ma essendo quest'ultima ad ampissimo raggio, la staccata vera e propria arriva in fondo a curva 4, dopo circa 900 metri a tutto gas. Il record del circuito in gara appartiene ad Andrea Dovizioso, in 1'23''827 stabilito lo scorso anno, mentre in qualifica il primato è di Marc Marquez che, sempre nel 2019, ha staccato la pole con il tempo di 1'23''027! La velocità di punta, infine, è stata toccata dalla Ducati di Andrea Dovizioso: 316,7 kmh sempre nel 2019.

SPIELBERG, LE FRENATE PIÙ IMPEGNATIVE

Grazie alla Brembo - l'azienda italiana che fornisce dischi e freni a quasi tutte le scuderie del Mondiale di Formula 1 - possiamo offririvi tutti i dati relativi alle frenate sulla pista del Red Bull Ring di Spielberg, in Austria, considerata di livello 5 su 5 (Very Hard) nella scala che valuta l'impegno per gli impianti frenanti.

Tempo speso in frenata: 32%

Numero di frenate: 7

Curve più impegnative: 4, 3 e 1.

Secondo i tecnici Brembo che lavorano a stretto contatto con il 100 per cento dei piloti del Mondiale MotoGP, il Red Bull Ring rientra nella categoria dei circuiti altamente impegnativi per i freni. In una scala da 1 a 5 si è meritato un indice di difficoltà di 5, eguagliato solo dalla pista di Barcellona. Così come per la Formula 1, anche gli impianti frenanti delle MotoGP sono azionati in 7 delle 10 curve del tracciato austriaco. Completamente diverso è però il tempo di impiego dei freni, così come le sollecitazioni per l’impianto frenante: per le monoposto la pista di Spielberg vanta un indice di difficoltà di 3. In ogni giro del Red Bull Ring i piloti usano i freni 7 volte per un totale di 27 secondi, ossia 17 secondi in più rispetto all’utilizzo delle Formula 1. Anche il confronto percentuale tra l’uso dei freni e il tempo sul giro è molto differente: 32 per cento per le MotoGP, 16 per cento per le monoposto. Nei 28 giri di gara a Spielberg ogni MotoGP usa i freni per oltre 750 secondi, cioè poco più di 12 minuti e mezzo. Buona parte di questo valore discende dalle frenate alle curve 1, 3 e 4, tutte con decelerazioni di 1,5 g e delta di velocità superiori ai 200 km/h. ​Delle 7 frenate del Red Bull Ring 3 sono classificate come impegnative per i freni e le altre 4 sono di media difficoltà. Per la Formula 1 invece queste ultime 4 sono valutate come scarsamente impegnative. La staccata più dura per la MotoGP è alla quarta curva, nonostante le moto non raggiungano i 300 km/h: con 5,4 secondi di frenata in cui percorrono 259 metri la velocità passa da 297 km/h a 83 km/h. Il carico esercitato sulla leva è di 6,4 kg e la pressione dell’impianto di 13,8 bar.

NUMERI E STATISTICHE DEL GP DI STIRIA

Non ci sono statistiche su un evento che porta il nome di GP di Stiria, ma possiamo prendere per buone quelle aggiornate a domenica scorsa del Gran Premio d'Austria. L'unico pilota del Motomondiale attuale ad aver corso al Red Bull Ring, allora A1-Ring, prima della sua reintroduzione del mondiale, è ovviamente Valentino Rossi, che però non ha mai vinto sulla pista austriaca. Nel 1996 vi ottenne però il primo podio in carriera, terzo in 125, e nell'anno successivo, quello dominante del primo titolo, fu invece secondo, beffato dal nipponico Nuboru Ueda. Dalla sua reintroduzione nel 2016 sono stati disputati dunque cinque GP con quello di domenica scorsa, tutti vinti dalla Ducati nella classe MotoGP con, nell'ordine, Andrea Iannone, Andrea Dovizioso, Jorge Lorenzo e, ancora, Dovizioso per due volte. Saranno al via domenica in MotoGP anche tre vincitori della classe Moto2 degli ultimi anni: Johann Zarco, Franco Morbidelli e Brad Binder. Mancherà Pecco Bagnaia, infortunato e vincente qui nel 2018 sempre in Moto2, ci sarà invece l'unico pilota ad aver vinto due volte al Red Bull Ring oltre a Dovizioso: Joan Mir (nel 2016 e 2017 in Moto3).

ALBO D'ORO Non esiste un albo d'oro del Gran Premio di Stiria, ma per conoscere i risultati passati sul tracciato del Red Bull Ring di Spielberg, basta consultare l'albo d'oro del GP d'Austria

PREVISIONI METEO DEL GP STIRIA 2020

Previsto tempo variabile per tutto il weekend in Stiria, un po' sulla falsariga di quanto avvenuto la scorsa settimana con il GP d'Austria, con piogge e temporali che dovrebbero alternarsi a cielo nuvoloso ma senza pioggia. I dettagli da weather.com:

Venerdì 21 agosto: temperature: max 29°, min 16°; soleggiato, precipitazioni 10%, umidità 59% vento 8kmh.

Sabato 22 agosto: temperature: max 28°, min 16°; temporale, precipitazioni 80%, umidità 62% vento 6kmh.

Domenica 23 agosto: temperature: max 23°, min 13°; temporale, precipitazioni 80%, umidità 67% vento 8kmh

GP STIRIA 2020: COME SEGUIRLO IN TV E SUL WEB

Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale cos' come DAZN, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista austriaca, mentre su TV8 andranno in differita qualifiche e gara. Clicca qui per conoscere tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

MOTOGP 2020, CLASSIFICHE MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI

CLASSIFICA MONDIALE PILOTI MOTOGP DOPO IL GP STIRIA

CLASSIFICA MONDIALE COSTRUTTORI MOTOGP DOPO IL GP STIRIA

RISULTATI MOTOGP STIRIA 2020

Domenica 23 agosto 2020, ore 14.00

RISULTATI QUALIFICHE MOTOGP STIRIA 2020

Sabato 22 agosto 2020, ore 14.35

Sabato 22 agosto 2020, ore 14.10

RISULTATI PROVE LIBERE MOTOGP STIRIA 2020

Sabato 22 agosto 2020, ore 13.30

Sabato 22 agosto 2020, ore 9.55

Venerdì 21 agosto 2020, ore 14.10

Venerdì 21 agosto 2020, ore 9.55