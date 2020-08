SI TORNA A SPIELBERG Il Gran Premio d'Austria di domenica scorsa ha lasciato a tutti gli appassionati i brividi addosso, non solo per la splendida affermazione di Andrea Dovizioso - che ha fiaccato nell'ordine le resistenze dei vari Pol Espargaro, Rins, Miller e Mir - ma anche per lo spaventoso incidente tra Franco Morbidelli e Johann Zarco che solo per un grosso aiuto dalla fortuna, non ha avuto conseguenze letali per altri due piloti, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Nel weekend del Gran Premio di Stiria, la gara-bis che si svolgerà esattamente come sette giorni fa sul Red Bull Ring di Spielberg, tutti dovranno stare più attenti, vista la periolosità evidente del percorso, ma non potranno farsi sfuggire l'occasione del quinto - e ultimo - Gran Premio senza Marc Marquez, per raccogliere quanti più punti possibile e mettersi al riparo da eventuali rimonte. Il discorso interessa soprattutto Quartararo, Dovizioso e Vinales, i più seri candidati all'iride. Seguite con Motorbox l'evoluzione del fine settiman con la nostra cronaca LIVE di ogni singola sessione, dal venerdì alla domenica.

Gli orari tv del weekend di Spielberg | Tutte le info e i risultati del GP Stiria 2020 | Classifica piloti e costruttori | Calendario MotoGP 2020

Segui le FP3 del GP di Stiria 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto. La sessione LIVE inizierà sabato 22 agosto 2020 alle ore 9.50.