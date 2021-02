DATE ANNUNCIATE Marc Marquez e Pol Espargaro toglieranno i veli alla Honda RC213V in versione 2021 del Team Repsol il giorno 22 febbraio prossimo. Lo ha annunciato HRC, che già in precedenza aveva scisso in due la presentazione del Team LCR tra 19 e 20 febbraio, correndo i due piloti Alex Marquez e Taka Nakagami con due sponsor differenti. Prima di loro sarà la volta il 5 febbraio del team Ducati Esponsorama di Enea Bastianini e Luca Marini, il 9 della Ducati Ufficiale di Jack Miller e Pecco Bagnaia, il 12 dei due team KTM, e poi - a seguire - il 15, della Yamaha Factory di Fabio Quartararo e Maverick Vinales. Sono questi i sette team che hanno già annunciato le date in cui si presenteranno al mondo.

E DA ANNUNCIARE Mancano all'appello il Team Petronas Yamaha di Rossi e Morbidelli, l'Aprilia Racing, la Ducati Pramac e i campioni in carica della Suzuki. Nel primo caso la data prevista era il 18 febbraio, ma dopo l'annullamento dei test di Sepang - sede del team malese - non è stata confermata alcuna data. E mentre si attendono gli annunci dei due team italiani Aprilia e Ducati Pramac, la Suzuki aveva invece già comunicato che la nuova moto sarà presentata in occasione dei test in Qatar, non è ancora chiaro se il 5 o il 6 marzo prossimo - giorni in cui scenderanno in pista per la prima volta i piloti ufficiali - o magari anche prima. Il riepilogo delle date delle presentazioni nella tabella che segue.