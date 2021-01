VIA MALESIA, DENTRO QATAR Lo scorso 12 gennaio la Dorna ha deciso di cancellare i test di Sepang previsti dal 19 al 21 febbraio prossimo per via dell'aggravarsi della situazione pandemica in Malesia. Ieri sera, al termine di una riunione con i team, è stato scelto di recuperare parte di quel tempo perso inserendo due nuove giornate di test a quelli già previsit a Losail, aggiungendovi anche uno shakedown test riservato esclusivamnte ai test riders e ai debuttanti.

TUTTI A LOSAIL! Tutta la stagione della MotoGP, in pratica, scatterà a marzo con due giorni di setup il 3 e 4 marzo, lo shakedown test il 5 marzo, le prime due giornate di test ufficiali (quelle decise ieri) il 6 e 7 marzo e poi, dal 10 al 12 marzo, gli altri tre giorni in pista già previsti dal calendario originale. Il via del mondiale, sempre sulla pista di Losail, è previsto per domenica 28 marzo, ma si sta discutendo in questi giorni se anticipare al 21 il GP del Qatar, evitando così anche la concomitanza con l'avvio del Mondiale di Formula 1, previsto anch'esso per il 28 marzo dopo la cancellazione della gara inaugurale in Australia.

Il riassunto delle giornate di test pre stagionali MotoGP 2021:

3-4 marzo: Setup

5 marzo:Shakedown Test - solo debuttanti e test riders

6-7 marzo: Test ufficiale

10-11-12 marzo: Test ufficiale