IN FORTE CRESCITA È andata in scena questa mattina la presentazione digitale della KTM Factory Racing, attraverso la quale sono stati introdotti i colori, i piloti e gli obbiettivi della casa austriaca per la prossima stagione di MotoGP. Dopo l'eccellente campionato 2020 in cui ha raccolto tre vittorie e tre pole position, la KTM vuole fare un'ulteriore step per migliorare il quarto posto tra i Costruttori ottenuto l'anno scorso. I piloti che saliranno in sella alla RC16 sono Brad Binder, Miguel Oliveira, Danilo Petrucci e Iker Lecuona.

IL TEAM RED BULL KTM FACTORY RACING Sulle due moto del team ufficiale saliranno il sudafricano Binder e il portoghese Oliveria. Nel 2020, Binder ha avuto l'onore di conquistare la prima vittoria della KTM in MotoGP, vincendo il GP Repubblica Ceca, unico podio per lui in una stagione vissuta tra alti e bassi: ''Il 2020, in generale, è stata una stagione in cui credo che abbiamo ottenuto molto, alcuni buoni risultati e ovviamente la prima vittoria - la prima di KTM - è stato la cosa principale. Ma ci sono stati anche molti giorni quando avevamo il potenziale per fare molto di più. Al momento sento che abbiamo un pacchetto davvero, davvero forte, una buona direzione e sono super entusiasta di tornare in sella quest'anno''. L'anno scorso Oliveira ha ottenuto invece due vittorie, nel GP Stiria e nel conclusivo GP Portogallo, guadagnandosi la promozione dal team Tech3 a quello ufficiale: ''Sicuramente essere migliori del 2020 sarebbe già un buon inizio. È un fattore abbastanza rilassante sapere che la moto è capace di vincere, ma allo stesso tempo non si può dare nulla per scontato e quando si tratta di bissare i successi diventa più difficile. Penso che ogni anno sia necessario portare qualcosa dalla tua parte per mantenere un ottimo livello in questo campionato. Sento di essere in grado di lavorare di più sui dettagli in un team ufficiale e per essere più costante. Questi sono gli strumenti che il team ufficiale mi darà. Ho piena fiducia nel mio lavoro''.

IL TEAM TECH3 Le altre due RC16 saranno gestite dallo storico team Tech3, ora divenuto Factory Racing di KTM e che quest'anno sfoggerà una livrea completamente arancione e nera. C'è molta attesa per Petrucci, arrivato dopo la lunga parentesi con Ducati: ''È il mio decimo anno in MotoGP: per 'festeggiare' correrò per la KTM e ne sono molto orgoglioso. Tech3 KTM Factory Racing è una delle squadre più competitive che abbiamo in MotoGP. Nell'ultimo campionato hanno vinto due gare, quindi sono davvero felice di correre con loro. Abbiamo tutto il supporto ufficiale di cui abbiamo bisogno e in un ambiente davvero piacevole''. L'italiano farà da chioccia al giovane Lecuona, confermato dopo la passata stagione in cui ha accumulato preziosa esperienza: ''Quest'inverno ho lavorato molto duramente sulla mia preparazione perché la MotoGP è una classe molto impegnativa dal punto di vista fisico e devi essere in condizioni perfette. Nel 2021 voglio partire dallo stesso livello che ho raggiunto verso il finale della passata stagione e poi vedremo come andrà''.