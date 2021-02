TOCCA A ROSSI E MORBIDO! Dopo una lunghissima attesa è giunto finalmente il momento di vedere Valentino Rossi in tuta verde acqua e il suo numero 46 appiccicato alla Yamaha del team Petronas di Razlan Razali. Sarà il Dottore la grande attrazione della presentazione di oggi, anche sé in realtà, lo scorso anno è stato i riflettori se li è meritati maggiormente, e di gran lunga, il suo allievo e pupillo Franco Morbidelli, vice-iridato nonché neo-compagno del nove volte campione del mondo di Tavullia. Ed è proprio in virtù della sua carriera che - tra i due - la moto ufficiale andrà a Rossi, con Frankie che dovrà accontentarsi della M1 Spec-A. Un male? Non necessariamente, lo scorso anno fu proprio l'avere a disposizione la moto nella vecchia configurazione, ma aggiornata, il suo asso nella manica. Dalle 10.30 sarà il momento di togliere i veli ai due nuovi bolidi a pochi giorni dall'inizio dei test di Losail.