TRAGUARDO STORICO Per la ventesima volta nella storia della massima serie motociclistica, il team Pramac Racing si presenta ai nastri di partenza del mondiale. Un traguardo di un certo peso per la scuderia satellite della Ducati, che quest’anno rinnova in toto il parco piloti: salutati Jack Miller e Pecco Bagnaia, partiti in coppia in direzione Borgo Panigale per vestire i colori della squadra ufficiale, in Pramac arriva dal team Esponsorama Racing il talentuoso francese Johann Zarco, affiancato dal promettente rookie Jorge Martin, già campione del mondo Moto3 nel 2018. A partire dalle 16.00 di giovedì 25 febbraio è possibile assistere in diretta alla presentazione in streaming: seguitela insieme a noi, cliccando “play” sul video che sarà inserito qua sotto.

DUCATI PRAMAC RACING, LA PRESENTAZIONE IN DIRETTA STREAMING